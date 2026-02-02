Pablo Grillo volvió a su casa tras 10 meses internado y su familia apuntó al Gobierno: “Nos siguen agrediendo con la mentira”
El fotógrafo Pablo Grillo, herido por un efectivo de Gendarmería durante la represión a una marcha de jubilados en marzo de 2025, pudo regresar a su hogar luego de 10 meses de internación por las graves lesiones que sufrió al recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.
Su familia difundió un video del momento en que Pablo llega a su casa y es recibido con emoción por sus seres queridos. “Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, expresaron junto a las imágenes.
La semana pasada, su padre, Fabián Grillo, cuestionó con dureza el accionar del Gobierno nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y denunció lo que definió como una “construcción de mentiras” en torno a lo sucedido.
“Empezaron mintiendo y cada vez que declaran dicen una mentira distinta. Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado tres veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, sostuvo en declaraciones públicas.
También cuestionó versiones oficiales sobre el supuesto secuestro de armas. “¿Dónde están las armas? ¿A quiénes detuvieron? Cuando se secuestra un arma, hay detenidos. Acá no los hay”, afirmó, y apuntó contra sectores del periodismo por no repreguntar: “Lo peor es la gente que les cree y los periodistas que los dejan explayarse sin repreguntar. Es absurdo lo que plantean”.
Fabián Grillo comparó el caso de su hijo con otros episodios de violencia institucional ocurridos en el país, como los de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, donde —según señaló— también se intentó magnificar supuestas amenazas para justificar la represión.
“En el caso de Nahuel se hablaba de armas antiaéreas y eran tres piedras y una gomera. Acá pasa lo mismo: magnifican un hecho para justificar la violencia y demonizan a una persona que estaba sacando fotos, que es mi hijo”, señaló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.
“Nos siguen agrediendo con la mentira, siguen agrediendo a Pablo, a nuestra familia y a toda la sociedad. Es una inmoralidad absoluta, y lo dicen desde un lugar de poder”, agregó.
Además, sostuvo que la investigación no solo alcanza al efectivo que disparó, identificado como el cabo Héctor Guerrero, sino también a los mandos superiores. “Está claro que actuó bajo órdenes. No disparó una sola vez. La orden vino del Ministerio de Seguridad, no hubo orden judicial. Eso lo dicen los propios fallos”, afirmó, y consideró que la ministra “se autoinvolucra” cada vez que intenta justificar el accionar de las fuerzas.