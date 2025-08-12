Pablo Grillo será operado nuevamente tras la grave herida por bala de gas lacrimógeno
Pablo Grillo será sometido a una nueva operación el próximo miércoles en el Hospital Ramos Mejía, donde permaneció internado tras recibir un impacto de una bala de gas lacrimógeno en la cabeza. Así lo confirmó Emiliano, hermano del fotógrafo, quien resultó gravemente herido por un disparo realizado por un gendarme.
“Está con ánimo, mañana lo operan, le van a poner una prótesis de un lado derecho y del lado izquierdo”, indicó Emiliano en diálogo con El Destape. Detalló que la prótesis, fabricada con tecnología 3D, permitirá “contener la presión que necesita para poder mejorar”.
A comienzos de junio, Grillo fue dado de alta del Ramos Mejía, pero continuó su recuperación en el Hospital Manuel Rocca. Su hermano explicó que, debido a que “él está sin cráneo, tuvo las complicaciones que tuvo con hidrocefalia”, la operación busca “contener la presión y que pueda mejorar”.
Emiliano destacó que Pablo se encuentra de “buen ánimo”, aunque necesita la intervención para avanzar en su recuperación.
Respecto a la causa judicial, se refirió a la decisión de la jueza María Servini, quien citó a indagatoria a Héctor Jesús Guerrero, el gendarme acusado de disparar al fotógrafo, para una audiencia prevista el 2 de septiembre, seis meses después del incidente ocurrido el 12 de marzo.
“Queremos saber la opinión de ellos, qué piensa él de lo que pasó porque lo único que sabemos es la declaración que hizo con sus camaradas. La expectativa es que es el principal imputado y que no caiga solamente en él, que continúe la investigación con el resto de los mandos superiores”, expresó Emiliano.
El hermano también señaló la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de los superiores de Gendarmería involucrados en el operativo, por no haber dado las indicaciones necesarias.
El lunes se llevó a cabo una pericia balística en la zona del Congreso, dirigida por la jueza Servini y realizada con la División Balística de la Policía de la Ciudad. El objetivo fue reconstruir el disparo que recibió Grillo.
Los especialistas trabajaron para establecer la posición exacta del fotógrafo y de los efectivos, buscando determinar la responsabilidad penal del agente.
El expediente cuenta con un informe técnico del programa Mapa de la Policía, que concluye que el gendarme actuó “de manera irregular” según el protocolo de uso de armas no letales en contextos de movilizaciones.