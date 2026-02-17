Pablo Grillo: “Quiero ver presa a Patricia Bullrich”
Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una protesta frente al Congreso responsabilizó a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la conducción del operativo y reclamó que la Justicia avance también sobre su actuación. Continúa en rehabilitación neurológica y aún no fue dado de alta.
A casi doce meses del episodio que lo dejó internado con lesiones neurológicas, Pablo Grillo habló públicamente sobre el disparo que sufrió mientras cubría una movilización en las inmediaciones del Congreso y señaló responsabilidades políticas en la conducción del operativo.
El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando un efectivo de Gendarmería lanzó un cartucho de gas lacrimógeno en forma horizontal que impactó en su cabeza. La magistrada María Servini procesó al uniformado al considerar que el accionar fue intencional por la modalidad del disparo.
El fotógrafo sostuvo que no observa avances suficientes en materia judicial y cuestionó la línea defensiva del agente, quien argumentó que actuó bajo órdenes. “No se puede apuntar a la cabeza con ese tipo de arma”, afirmó. Además, reclamó que la responsabilidad alcance a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Él podría haber apuntado para arriba. La onda es que tienen que ir presos los dos. A Bullrich yo la quiero ver presa. A él, meterlo preso y que no pueda agarrar más un arma”, remató.
Actualmente continúa con tratamientos en el hospital Rocca y anticipó que podría recibir el alta hacia fines de febrero. La rehabilitación, explicó, le impide retomar plenamente su vida social y laboral.