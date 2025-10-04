Otro sábado de Qualy sin gloria para Colapinto: Pole para Russell
Franco Colapinto logró el 18° tiempo durante la clasificación para el Gran Premio de Singapur que se llevó a cabo este sábado en el circuito callejero de Marina Bay y el domingo iniciará desde la penúltima fila.
En su mejor intento de vuelta rápida en la Q1, el piloto argentino, a bordo de su Alpine, consiguió un registro de 1:30.982, que lo ubicó a 1.217 del británico Lewis Hamilton (Ferrari), el más veloz de ese segmento, y no le permitió avanzar a la Q2.
Este pequeño toque complicó a Colapinto en el cierre de la Q1: el argentino estuvo a nada de superar la primera parte de la clasificación.
#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ak29SOVQsK
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
El pilarense se ubicó detrás del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y del canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que también quedaron eliminados en la Q1, y por delante del francés Esteban Ocon (Haas) y también de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien sufrió un problema en la dirección y deberá largar el domingo desde el último lugar.
“ESTOY CONFORME CON LAS MEJORAS QUE HICE EN LO PERSONAL. NOS FALTA TRABAJAR EN EQUIPO Y MEJORAR EL AUTO PORQUE ESTAMOS LEJOS”
✍️ Franco Colapinto
#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TwgjDkGEJb
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
El desperfecto del vehículo de Gasly hizo que se exhibieran banderas amarillas durante el último minuto de la tanda, mientras algunos pilotos buscaban mejorar sus tiempos. Eso hizo que se abrieran investigaciones para establecer si Bortoleto, el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes) habían violado esa señalización. Ello podría haber permitido que Colapinto mejorara su puesto de partida, pero finalmente no se aplicaron sanciones.
“Me bloquearon”
¡EXCELENTE VUELTA DE COLAPINTO EN LA Q1!
#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7jFtkU8jvG
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
“La vuelta fue buena. Tuve muchísimo tráfico, a (Liam) Lawson, a (Carlos) Sainz y a otro que estaban en el medio de la línea tapando todo. Cuando estás dos segundos detrás de un auto, perdés mucha carga aerodinámica, mucho grip. Me molestaron mucho. (Estoy) Caliente porque teníamos buen auto para pasar (a la Q2). No era excelente, pero haciendo un esfuerzo podíamos pasar”, lamentó Colapinto.
“TUVE MUCHÍSIMO TRÁFICO EN LA VUELTA. TENÍAMOS UN BUEN AUTO PARA PASAR”
✍️ Franco Colapinto
#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ut9J21EguI
— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025
“Intentaremos hacer lo mejor posible mañana, que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para delante. Ojalá que sea un mejor día que hoy. Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice. Obviamente nos falta trabajar como equipo y mejorar el auto porque estamos lejos”, analizó el argentino, quien había terminado 19° en las dos sesiones de práctica del viernes y 16° en la del sábado.
George Russell secures his first Singapore pole position, with Max Verstappen alongside him on the front row
Here’s our full Quali classification #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/fwuLOsr6DJ
— Formula 1 (@F1) October 4, 2025
La pole position quedó sorpresivamente en poder del inglés George Russell, quien marcó un registro de 1:29.158 en su mejor vuelta al trazado de 4.927 metros. Detrás de él se ubicaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 182 milésimas; el australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del certamen, a 366 milésimas; y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a 379 milésimas.
Completaron los 10 primeros puestos de la clasificación el británico Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas) y el español Fernando Alonso (Aston Martin).
Más atrás se ubicaron Hülkenberg, el tailandés Alexander Albon (Williams), el español Carlos Sainz (Williams), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y Tsunoda, quienes no consiguieron superar la Q2.
El Gran Premio de Singapur, que abarcará 62 vueltas, se correrá el domingo a partir de las 9 y será transmitido a través de la plataforma Disney+.