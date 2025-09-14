Otro papelón del “libertario” Fernando Iglesias: ahora mostró toda su agresividad en TN
El diputado macrista, Fernando Iglesias, devenido en militante libertario, volvió a llevar su relato antiperonista a la televisión para justificar los errores del Gobierno de Milei. Se puso nervioso, defendió a De la Rúa, y lo cruzaron en vivo. Mientras, no dejó hablar a nadie y recurrió a la agresividad propia de un Gobierno que no sabe dialogar.
Fernando Iglesias protagonizó un verdadero escándalo en los estudios de TN, donde se abordó la política de Milei y los vetos presidenciales contra el Garrahan y la Universidad.
Invitado al programa, entró en una discusión desordenada con varios panelistas, hasta que tuvo un fuerte intercambio con el periodista mileísta Franco Mercuriali por hechos que ocurrieron hace 25 años.
Fernando Iglesias está tan nervioso que ya no se le entiende nada. Defiende lo indefendible con tal torpeza que hasta los periodistas de TN lo critican. Si eso no es un papelón, no sé qué es. Dios mío…
— Diego Falcón (@Diegofalcon) September 13, 2025
Lejos de responder sobre la crisis política y económica actual, Iglesias se remontó a los años 2000 y 2001 para defender al expresidente Fernando de la Rúa.
Sin embargo, se puso nervioso, sus argumentos fueron rápidamente desarmados, y confundió varios nombres en diferentes ocasiones.
Fernando Iglesias es uno de los legisladores que más defienden el Gobierno de Milei, y lo hace sin la más ínfima cuota de sagacidad y estatura política. Lo suyo es chabacano, es agredir por agredir, es ser mordaz, cáustico, histriónico. No convalida el diálogo normal respetando lo coloquial. Él tan solo quiere imponer ideas, pero claro… tiene razón: alguien lo votó ara haber tenido tantos años en el Congreso…