Otro golpe… La ANSES confirmó que el bono no alcanzará a todos los jubilados en septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos que percibirán jubilados y pensionados en septiembre, tras calcular un aumento del 1,9% previsto por la fórmula de movilidad. A su vez, la ANSES confirmó que no todos accederán al bono de refuerzo, ya que el pago del extra estará sujeto al nivel de ingresos de cada jubilado o pensionado.
Esto significa que habrá un grupo que cobrará el bono completo, otro que lo recibirá de manera proporcional y un sector que quedará directamente excluido.
El esquema definido por ANSES establece tres condiciones:
Bono completo: lo cobrarán quienes perciban la jubilación mínima, que en septiembre se estima que sea de $320.277,17. Además de los jubilados con ingresos mínimos, los otros grupos que podrán acceder al extra son los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez. En ese sentido, para los jubilados de la mínima el ingreso total será de $390.277, ya que el refuerzo se acreditará automáticamente junto con el haber mensual.
Bono proporcional: lo recibirán quienes cobren montos superiores a la mínima pero inferiores a $390.277. El objetivo es que, sumado el refuerzo, alcancen ese valor como ingreso final.
Excluidos del bono: los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $390.277 no recibirán ningún refuerzo, más allá del aumento por movilidad.
El cronograma de pagos de septiembre también quedó definido y se organizará de acuerdo con la terminación del DNI:
Jubilados que no superan la mínima:
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilados que superan la mínima:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre.