Otro golpe al bolsillo: Las prepagas adelantan aumentos
Las principales empresas de medicina prepaga ya empezaron a notificar a sus afiliados que las cuotas de sus planes de salud registrarán ajustes de hasta 3,2% en marzo, según los valores que fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La suba es mayor al 2,9% de inflación que el INDEC midió en enero.
Los incrementos, que en varios casos superan la inflación de enero (2,9% según el INDEC), responden al nuevo esquema de precios que empezaron a regir desde este mes e incluyen también, en algunos planes, actualizaciones en los copagos.
Las empresas justifican la actualización en el sostenido aumento de los costos operativos del sistema de salud, que incluye insumos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados. En términos interanuales, las cuotas de los planes privados acumulan un incremento promedio superior al 28% en el país.
Este nuevo ajuste se da en un contexto económico donde ya hay advertencias de distintos sectores sobre posibles tensiones en la cadena de pagos del sistema de salud: desde la Confederación Farmacéutica Argentina alertaron sobre riesgos de desabastecimiento de medicamentos si no se regularizan los pagos atrasados de obras sociales y prepagas.
Al menos siete importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a marzo de 2026. Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Omint, que aplicarán aumentos de 2,9%, en línea con la inflación.
En tanto, Avalian hará un ajuste más elevado que llegará a 3,20%. Mientras que los aranceles de Osde tendrán una suba de entre 2,4% y 2,9% en marzo, según el plan. En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la firma.
Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.