Otro golpe al bolsillo: el Gobierno aplica nuevos aumentos en la luz y el gas desde febrero
El Gobierno nacional confirmó nuevos aumentos en las tarifas de servicios públicos para febrero de 2026, sumando otro capítulo al ajuste permanente que golpea los bolsillos. Las subas promedio serán de 3,6% en la electricidad y de 16,9% en el gas en todo el país, en un contexto de salarios rezagados y consumo en caída.
Desde el oficialismo justificaron la medida con el argumento de la “previsibilidad”, aunque en la práctica se trata de otro incremento más en una seguidilla de aumentos mensuales que los usuarios ya sienten como una carga constante. El objetivo declarado es evitar saltos bruscos en invierno, pero el impacto comienza a sentirse ahora, incluso en meses de menor consumo.
Cuánto aumentan la luz y el gas en febrero de 2026
En el caso del gas, el incremento promedio nacional será del 16,86%, y alcanzará a todas las categorías residenciales, con variaciones según consumo y región. Se trata de una suba significativa que se suma a los ajustes previos y que vuelve a presionar sobre el gasto fijo de los hogares.
Para la electricidad, el aumento será del 3,59% promedio en el AMBA, afectando a los usuarios de Edenor y Edesur. En el resto del país, los incrementos quedarán atados a las decisiones de cada provincia, aunque bajo el mismo esquema de actualización impulsado desde Nación.
Cómo impactan los aumentos de gas en los hogares
El efecto del ajuste no será uniforme, aunque ningún usuario queda afuera del impacto:
- La categoría residencial más numerosa (R1), que concentra el 42% de los usuarios (casi 4 millones de hogares), tendrá aumentos de hasta $3000.
- Uno de cada cinco usuarios verá subas menores a $1000, un alivio relativo frente a un esquema general de incrementos.
- Para las primeras cuatro categorías residenciales (el 70% de los usuarios del país), los aumentos oscilarán entre $960 y $6400.
- El 30% restante, correspondiente a los hogares de mayor consumo, afrontará incrementos promedio de entre $2900 y $11.300.
Las claves del nuevo aumento tarifario
Según explicó el propio Gobierno, las subas de febrero responden a una combinación de factores que consolidan el modelo de ajuste permanente:
- Aplicación de la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria.
- Actualización automática por inflación, mediante la fórmula IPIM + IPC, para evitar que las tarifas “pierdan valor”.
- Implementación del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reduce la asistencia estatal.
- Unificación del precio del gas durante todo el año, lo que genera un salto en un mes de bajo consumo como febrero.
La explicación oficial insiste en la idea de previsibilidad, pero el resultado concreto es otro aumento más, que se suma a una larga lista de ajustes y refuerza la sensación de que el esfuerzo siempre recae del mismo lado: los usuarios residenciales.