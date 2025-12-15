Otro gol de Lautaro Martínez para el Inter, líder de la Serie A del fútbol italiano
Inter de Milán se impuso este domingo como visitante por 2-1 frente al Genoa en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Comunale Luigi Ferraris. Los goles para los ’Nerazzurris’ los convirtieron Yann Bisseck, a los 6 minutos del primer tiempo, y el argentino Lautaro Martínez, a los 38’ del mismo periodo. En tanto, para los locales descontó el atacante portugués Vitinha, a los 23’ del segundo tiempo.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Cristian Chivu alcanzó la cima del campeonato con 33 puntos y desplazó al Milan (igualó 2-2 frente al Sassuolo) a la segunda posición con 32. Ahora, deberán enfrentar al Bologna el viernes 19 de diciembre desde las 16:00 por las semifinales de la Supercopa de Italia.
Además de la igualdad de los rojinegros, la derrota del Napoli por 1-0 frente a Udinese en condición de visitante, le permitió al Inter de Milán quedar en lo más alto de la clasificación en solitario.
LAUTARO MARTÍNEZ FABRICÓ EL GOL DEL INTER
El Toro rescató una pelota que se iba afuera y se la sirvió a Yann Bisseck, quien puso el 1-0 del Inter ante Genoa.
▶️ Mirá la #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/F2bMKvQDin
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 14, 2025
En los primeros instantes de la etapa inicial, el ‘Toro’ Martínez mantuvo viva una pelota que parecía perdida por la línea de fondo y asistió a Bisseck quien, dentro del área, se sacó un rival de encima y disparó raso para abrir el marcador.
⚫️ Genoa 0-2 Inter | Serie A
LA LUCHÓ TODA LAUTARO MARTÍNEZ QUE ESTIRA LA VENTAJA ANTES DEL DESCANSO
EL NERAZZURRO ES NUEVO LÍDER DE ITALIA pic.twitter.com/OjPAlF6aYt
— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) December 14, 2025
Poco más de media hora mas tarde, apareció el ex Racing para estampar su firma en el resultado con un golazo. El delantero oriundo de Bahía Blanca capturó un rebote dentro del área y sacó un potente zurdazo para vencer al arquero italiano Nicola Leali. De esta manera, los visitantes se fueron al entretiempo con una ventaja de dos goles.
GOLAZO del Toro! Lautaro Martinez raddoppia! #GenoaInter 0-2 pic.twitter.com/hPgY1hPu89
— Lega Serie A (@SerieA) December 14, 2025
En el complemento, Vitinha mostró una gran categoría para descontar a favor de los locales. El atacante portugués le ganó en velocidad a la defensa del Inter, eludió al arquero Yan Sommer y definió suave para poner el 2-1 definitivo.
En otro encuentro disputado este domingo en el estadio Artemio Franchi, la Fiorentina, profundizó su mal momento que lo coloca último en la tabla con 6 unidades tras caer 2-1 frente al Hellas Verona (18°), que lucha para escaparse de los puestos de descenso a la Serie B.