Otro gobernador que desafía a Milei: Misiones lleva a la Corte Suprema el reclamo por los recortes en la ANDIS
En medio de las críticas al Gobierno por los recortes en la Agencia Nacional de Discapacidad y el escándalo político que desataron los audios que hablan de presuntas coimas, el Gobierno de Misiones escala su reclamo al Ejecutivo nacional y presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
El gobernador misiones Hugo Passalacqua anunció este miércoles que instruyó a los fiscales del Estado provincial a “promover una acción de amparo” ante el Máximo Tribunal del país. Reclaman el “restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025”.
El mandatario provincial también precisó que “la presentación judicial incluye además el reclamo del pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia y la adopción de medidas urgentes que garanticen la continuidad de las prestaciones, la transparencia de los procesos y el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”.
He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, “MISIONES PROVINCIA DE C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO”, solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por… pic.twitter.com/e5tTLKWoWY
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 3, 2025
El propio Passalacqua compartió en X los documentos a través del cual el fiscal de Estado de Misiones faculta a los procuradores para presentarse ante la Corte Suprema.
La escalada del Ejecutivo provincial es un paso más en el distanciamiento con la Casa Rosada, después del apoyo inicial que el Gobierno nacional había recibido desde esa provincia con los votos de diputados y senadores en distintas iniciativas.