Otro escándalo oficialista: el PRO retiró a sus fiscales en distrito clave por el manejo de fondos de LLA
Las tensiones dentro de la Alianza La Libertad Avanza (LLA) volvieron a quedar expuestas en las últimas horas y referentes del PRO decidieron no participar en la fiscalización de La Matanza, el municipio de mayor peso electoral. El equipo de fiscales de ese distrito que responde al ex ministro y diputado nacional Alejandro Finocchiaro anticipó que no participará del operativo organizado para este domingo.
La decisión tiene que ver con graves acusaciones contra Luis “Lucho” Ontiveros, un puntero libertario que responde a Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense y candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.
La pelea entre libertarios y amarillos comenzó el viernes pasado, cuando desde un sector del macrismo comenzaron a cuestionar «el manejo de fondos» para realizar la fiscalización en el principal distrito de la Tercera Sección Electoral.
La reducción de los fiscales podría perjudicar el control del nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel (BUP) en el principal distrito del país, en el que La Libertad Avanza perdió por más de trece puntos en las elecciones del pasado 7 de septiembre.