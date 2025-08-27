Otro escándalo de Lilia Lemoine en el Congreso
La diputada Marcela Pagano debutó como miembro del bloque Coherencia con una intervención marcada por el caos, mientras –una vez más-, Lilia Lemoine generaba un escándalo parándose delante suyo para que las cámaras del Congreso no filmen a la ex conductora de TV. El episodio incluyó cruces entre legisladores, grabaciones con celulares y acusaciones de insultos.
La proverbial pelea entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano tuvo este miércoles un nuevo capítulo, cuando la exoficialista hizo su primera intervención en su condición de miembro del bloque Coherencia.
Previamente había hablado el flamante presidente de su bloque, Carlos D’Alessandro, quien la emprendió contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordando en principio cómo fue su designación en 2023, lo vinculó con los hechos de corrupción denunciados los últimos días y le preguntó a Francos si pensaba que si no lo hubiesen puesto en ese cargo “nos hubiésemos evitado estos hechos de corrupción”.
El jefe de Gabinete le contestó que la elección de la Presidencia de la Cámara le correspondía al Cuerpo y que los libertarios, después de deliberaciones internas habían elegido en su momento a Martín Menem, y “estamos muy orgullosos del trabajo que viene haciendo hasta el presente”. Y respecto de la última apreciación del legislador, dijo que la pregunta “no tiene ni pies ni cabeza, así que no tengo por qué contestarla, no entiendo la relación”.
La exposición de Marcela Pagano, en tanto, estuvo rodeada de un enorme clima de desorden. Cuando ella comenzó a hablar, en otra actitud cargada de mordacidad e irrespetuosidad por su par legislativo, la diputada Lemoine se paró delante de ella, tapándola.
Ante la protesta de Pagano y el pedido del presidente de la Cámara, Lemoine primero se sentó y hacía gestos histriónicos y absolutamente desubicados que se vieron en la transmisión oficial. Luego, varias veces volvió a taparla y se paró posteriormente al costado junto a uno de los accesos, filmando a Pagano y a Lourdes Arrieta, reaccionando la mendocina y procediendo a hacer lo mismo con la estilista presidencial.
Tal fue el desorden que otro exlibertario, Oscar Zago, pidió un cuarto intermedio porque “es un escándalo esto”. En plena discusión, y cuando el jefe de Gabinete trataba de contestarle en primer lugar a la izquierda, varios diputados oficialistas corrieron a hacerle planteos a Martín Menem. A su turno, la diputada de LLA, Nadia Márquez, -visiblemente exacerbada- respondió a quienes le reclamaban a Lemoine que se fuera a sentar. “Siempre nos paramos en ese ingreso”, aclaró Márquez, agregando que “no le puedo pedir a la diputada Lemoine que se vaya a sentar, solo que no dialogue. Siempre nos paramos ahí; ahora, si le hablan a ella, escapa a nosotros”.
Entre los que se aproximaron a la presidencia para pedirle a Menem que interviniera estuvo Fernando Carbajal, quien luego fue acusado por los libertarios de haber insultado a la diputada Lorena Villaverde, cosa que él luego negó.
Más allá del escandalete que rodeó la formulación de sus preguntas, Pagano se refirió puntualmente a las denuncias de supuestas coimas en el área Discapacidad. Preguntó si en la planta de empleados de la Jefatura de Gabinete había agentes de inteligencia de gestiones anteriores, y si el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, se había desempeñado en tiempos de Oscar Parrilli al frente de la AFI, o durante la presidencia de Mauricio Macri en la AFI y luego como funcionario del Ministerio de Defensa.
Lo vinculó con la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y preguntó cuáles fueron sus intervenciones en ese tema, como así también si había formulado alguna causa penal contra Silvia Majdalani, y si había tenido un enfrentamiento con el extitular de la AFI Gustavo Arribas.
También se refirió al subsecretario de Asuntos Estratégicos, Víctor Hugo Armelino, sobre quien preguntó si había tenido participación en el expediente de Nisman. Finalmente, preguntó si Vila había tenido alguna participación en los audios de la ANDIS.
Francos confirmó que José Luis Vila es secretario de Asuntos Estratégicos, que en algún momento participó en la SIDE y que estuvo mucho tiempo en el exterior, puntualmente en Washington. “Yo lo conocí allí y lo traté aquí también; me parece uno de los mejores especialistas en inteligencia que tiene el país”, dijo Francos.
“Después, no sé de la intervención en algunos de los hechos como en la muerte de Nisman, el asesinato de Nisman. Es una persona absolutamente capacitada para desempeñarse donde está, por eso lo convoqué. Lo mismo que Armelino, que también está en la Secretaría de Asuntos Estratégicos”, agregó.
Y finalmente señaló que no le quedaba claro si Pagano estaba haciendo otra pregunta concreta. “Soy absolutamente consciente de quiénes son los funcionarios que trabajan en mi dependencia; conozco perfectamente su honorabilidad y nunca nadie me ha hecho un cuestionamiento sobre ellos. Si la diputada me está haciendo algún cuestionamiento, le pido que me lo pase por escrito y se lo contestaré”, concluyó.