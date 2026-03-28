Otro enigmático mensaje de un Javier Milei que reafirma saber quiénes están “del lado del bien o del mal”
El día después del fallo de la justicia estadounidense por YPF, que le evita al país pagar más de 16.000 millones de dólares, el presidente Javier Milei volvió a referirse en sus redes sociales al “Principio de revelación” y dijo que cada día se sorprende más con las alegrías que le da.
“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el Principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, dijo, en modo enigmático, el presidente.
Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas.
El día que lo asimilemos seremos potencia mundial.
Fin.
— Javier Milei (@JMilei) March 28, 2026
Con el principio de revelación Milei hace referencia a los momentos en los que, ante un hecho concreto y de gran relevancia, para él queda claro quiénes están “del lado del bien o del mal”.