Otro aumento de combustibles en Paraná: Shell ajustó sus precios tras la actualización del impuesto nacional

Redacción | 01/11/2025 | Información General | No hay comentarios

Este sábado se registró un nuevo incremento en los precios de los combustibles en las estaciones Shell de Paraná, que comenzó a regir durante la madrugada y afectó a tres de las cuatro variantes disponibles.

Los nuevos valores vigentes son los siguientes:

  • Súper: $1.643
  • V-Power Nafta: $1.915
  • Evolux: $1.672
  • V-Power Diésel: $1.920

El único combustible que no experimentó modificaciones fue el V-Power Diésel, que mantiene el valor del último ajuste aplicado a mediados de octubre.

El anterior incremento de precios había sido el 17 de octubre, cuando los valores eran:

  • Súper: $1.622
  • V-Power Nafta: $1.878
  • Evolux: $1.655
  • V-Power Diésel: $1.891

De esta manera, el aumento aplicado este fin de semana oscila entre $18 y $37 por litro, según el tipo de combustible.

Impacto del nuevo decreto nacional

El ajuste en las pizarras coincide con la entrada en vigencia del Decreto 782/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso una nueva suba del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondiente a actualizaciones pendientes del año 2024.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, fijó los siguientes incrementos:

  • Naftas: aumento de $15,557 por litro en el impuesto sobre combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al CO₂.
  • Gasoil: incremento de $12,639 por litro en el gravamen general, $6,844 para la alícuota diferencial de regiones como la Patagonia, y $1,441 en el tributo al dióxido de carbono.

Con esta medida, el Gobierno continúa aplicando las actualizaciones impositivas que estaban pendientes desde 2023 y 2024, lo que genera un efecto directo sobre los precios finales en surtidor.

Fuente: El Once

