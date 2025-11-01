Otro aumento de combustibles en Paraná: Shell ajustó sus precios tras la actualización del impuesto nacional
Este sábado se registró un nuevo incremento en los precios de los combustibles en las estaciones Shell de Paraná, que comenzó a regir durante la madrugada y afectó a tres de las cuatro variantes disponibles.
Los nuevos valores vigentes son los siguientes:
- Súper: $1.643
- V-Power Nafta: $1.915
- Evolux: $1.672
- V-Power Diésel: $1.920
El único combustible que no experimentó modificaciones fue el V-Power Diésel, que mantiene el valor del último ajuste aplicado a mediados de octubre.
El anterior incremento de precios había sido el 17 de octubre, cuando los valores eran:
- Súper: $1.622
- V-Power Nafta: $1.878
- Evolux: $1.655
- V-Power Diésel: $1.891
De esta manera, el aumento aplicado este fin de semana oscila entre $18 y $37 por litro, según el tipo de combustible.
Impacto del nuevo decreto nacional
El ajuste en las pizarras coincide con la entrada en vigencia del Decreto 782/2025, publicado el viernes en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso una nueva suba del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, correspondiente a actualizaciones pendientes del año 2024.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, fijó los siguientes incrementos:
- Naftas: aumento de $15,557 por litro en el impuesto sobre combustibles líquidos y de $0,953 en el impuesto al CO₂.
- Gasoil: incremento de $12,639 por litro en el gravamen general, $6,844 para la alícuota diferencial de regiones como la Patagonia, y $1,441 en el tributo al dióxido de carbono.
Con esta medida, el Gobierno continúa aplicando las actualizaciones impositivas que estaban pendientes desde 2023 y 2024, lo que genera un efecto directo sobre los precios finales en surtidor.
Fuente: El Once