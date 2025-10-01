Otra vez sopa… se dispara el Riesgo País
El riesgo país se ubicó este miércoles en 1230 unidades, acompañado por una caída de hasta 4,3% en los bonos en dólares en el exterior. Las acciones argentinas en Wall Street (ADRs) también mostraron mayoría de bajas.
Entre los papeles con mayores pérdidas se destacaron Mercado Libre (-4,6%), Globant (-2,6%) y Grupo Galicia (-2,4%). En contrapartida, registraron subas Tenaris (3,3%) y Telecom Argentina (1,8%).
En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $50 y se vendió a $1450 en Banco Nación, acumulando en septiembre una suba mensual de 2,94%. En el segmento mayorista, el dólar cotizó a $1424, mientras que el blue operó a $1475.
Por su parte, los dólares financieros superaron la barrera de los $1500: el MEP alcanzó los $1518,27 y el contado con liquidación (CCL) llegó a $1562,74.
Impacto del cierre del gobierno en Estados Unidos
La parálisis presupuestaria en Estados Unidos (shutdown) generó volatilidad en los mercados. Sin embargo, hacia el inicio de octubre, la bolsa de Nueva York logró revertir las caídas. El Dow Jones sumó 0,20%, el Nasdaq subió 0,11% y el S&P500 avanzó 0,51%.
En Asia, la bolsa de Hong Kong (Hang Seng) permaneció cerrada por el día nacional chino, inicio de un período de vacaciones en el gigante asiático.
Se trata del primer cierre de gobierno desde 2018-2019, cuando la parálisis más extensa de la historia se prolongó por 35 días. En esta ocasión, múltiples departamentos y servicios federales suspendieron sus actividades, con un impacto estimado de 400 millones de dólares semanales en ingresos perdidos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Mientras tanto, empleados federales quedaron en situación de desempleo parcial hasta que se apruebe un nuevo paquete de financiamiento. Aunque áreas clave como el ejército, la Seguridad Social, los cupones de alimentos y el correo seguirán funcionando, la mayoría de los programas se verán interrumpidos.