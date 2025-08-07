Otra vez represión contra periodistas, jubilados, estudiantes universitarios y profesionales del Hospital Garrahan que marcharon al Congreso
Rodeados por un desmesurado operativo policial que -una vez más- ejerció poder represivo, los jubilados, la comunidad universitaria y los profesionales de la salud del Hospital Garrahan se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras en el recinto los diputados debatían el financiamiento para el hospital pediátrico y de las universidades.
Las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, reprimieron a los manifestantes, pero a la vez pusieron notorio énfasis en gasear y hasta agredir con un camión hidrante a los reporteros gráficos y periodistas que trabajaban en el lugar.
Las imágenes de la represión a quienes se manifestaban en las afueras del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
@vioryvideo pic.twitter.com/1ChhYHeD7O
— Corta (@somoscorta) August 6, 2025
Hubo varias corridas, cargas con escudos y constantes gaseos, registrándose dos trabajadores de prensa y varios manifestantes con secuelas de haber sufrido ataques con gas pimienta.
El reconocido fotógrafo Rodrigo Abd, que trabaja en la Associated Press desde 2003, y fue parte del equipo ganador del Premio Pulitzer en 2013 por su cobertura de la guerra civil siria, resultó herido.
El chorro del camión hidrante de la policía derriba al fotógrafo Rodrigo Abd
Premio Pulitzer pic.twitter.com/mSHMGWEkh9
— Al Toque (@altoque_ok) August 6, 2025
“El chorro justo me pega en la oreja y me tiró al piso”, dijo a los móviles de televisión que cubrían la protesta. “No escucho bien, porque el chorro es como un golpazo”, agregó.
Miércoles en #Congreso: gaseado el fotógrafo Rodrigo Abd.
Abd, reconocido con un Pulitzer en 2013 por su cobertura en guerra siria, viene registrando las jornadas de reclamos de los jubilados. pic.twitter.com/Uxhv4eDI6K
— Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) August 6, 2025
Los agentes federales, además, provocaron un caos de tránsito en esa zona del microcentro porteño.
Es que el operativo de fuerzas federales cortó parte de la circulación de los vehículos en las avenidas linderas a la Plaza de los Dos Congresos y rodeó, particularmente, a un grupo pequeño de jubilados que mostraban carteles contra el veto a la movilidad jubilatoria durante el corte de los semáforos.