Otra tragedia en el río Paraná: tres argentinas murieron tras el naufragio de una embarcación en Paraguay
Tres ciudadanas argentinas que regresaban desde Paraguay hacia la Argentina fallecieron luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en aguas del río Paraná, del lado paraguayo, a la altura del departamento de Ñeembucú. El trágico episodio ocurrió el sábado por la noche, cuando el grupo volvía tras pasar el día en una isla turística de la zona.
Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailin Maidana Alfaro, de 16 años. En la lancha viajaban seis personas.
Según informaron fuentes oficiales, el naufragio se produjo pasadas las 23, en medio de condiciones climáticas adversas. El jefe de la comisaría 16 de Cerrito, Damiano Cano, señaló que “se presume que el factor climatológico fue el causante”, ya que en el momento del hecho se registraban fuertes lluvias y ráfagas de viento en la zona.
El funcionario agregó que la embarcación no era apta para la navegación en ese sector del río Paraná, donde las lluvias generan corrientes intensas que aumentan el riesgo para este tipo de traslados.
En tanto, dos menores de edad, una niña de 11 años y un adolescente de 16, fueron rescatados con vida durante la madrugada por pescadores que se encontraban en el lugar. El operativo de búsqueda continúa, ya que aún permanece desaparecido el sexto ocupante de la lancha, identificado como Roberto Encina.
Otros incidentes en el río durante el mismo fin de semana
Durante la madrugada del domingo, Prefectura Naval Argentina intervino en otro accidente ocurrido a la altura del kilómetro 1190 del río Paraná, donde un hombre cayó al agua desde una moto de agua. Al arribar al lugar, el timonel explicó que su acompañante se descompensó en plena navegación y cayó al río cerca de la costa.
Horas después, también sobre el río Paraná, pero a la altura de Corrientes, una lancha con ocho personas a bordo dio vuelta campana debido a las condiciones adversas de navegación. Seis tripulantes fueron rescatados con vida por una embarcación particular, mientras que dos permanecen desaparecidos. Fueron identificados como Sergio Estorti (43) y Melina (34).
El accidente ocurrió en el kilómetro 1198 del río, jurisdicción de la Prefectura de Corrientes, y motivó un operativo urgente de búsqueda y rescate. La embarcación, denominada “Fortuna”, fue retirada del agua y quedó en la costa para su posterior traslado a una guardería náutica.
Dos turistas hallados sin vida en Ituzaingó
En otro hecho ocurrido el mismo fin de semana, dos turistas oriundos de Chubut que habían desaparecido en Ituzaingó, Corrientes, fueron encontrados muertos tras ser arrastrados por el río en medio del fuerte temporal que afectó a la provincia.
Las víctimas, Sebastián Vargas (35) y Facundo Herrera (23), ambos de Comodoro Rivadavia, habían ingresado al agua en una zona conocida como el ex zoológico, a la altura del kilómetro 1450 del Paraná, un sector no habilitado para bañistas. Los cuerpos fueron hallados durante un rastrillaje conjunto de Prefectura y Policía, y el caso es investigado por la Fiscalía a cargo de Eugenio Balbastro.