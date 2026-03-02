Otra terrorífica advertencia de Irán: “Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”
“Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”. La amenaza la hizo la Fuerza Quds, el cuerpo de elite encargado de las operaciones en el exterior de los Guardianes de la Revolución de Irán. Puso en alerta máxima a cualquier eventual activo de los Estados Unidos e Israel, incluso en la Argentina, socio estratégico de los gobiernos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.
La amenaza se materializó en el tercer día de la guerra y a poco más de tres meses del comienzo del Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, el principal evento masivo que tendrá lugar en el planeta este año y que se desarrollará mayormente en territorio estadounidense.
El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó además que el Estrecho de Ormuz está cerrado y advirtió que prenderá fuego a cualquier barco que intente pasar, según informaron los medios iraníes. Se trata de la vía fluvial por la que pasa el 20% de la producción mundial de petróleo.
“Incendiaremos cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz”, dijo el general Sardar Jabbari en una publicación en el canal de Telegram de la Guardia iraní y alertó: “También atacaremos los oleoductos y no permitiremos que salga ni una sola gota de petróleo de la región. El precio del petróleo alcanzará los 200 dólares en los próximos días”.
Por su parte, el Gobierno de Reino Unido confirmó que una base aérea británica en Chipre fue alcanzada por un dron iraní, lo que condujo a evacuaciones en el sur de la isla mediterránea.
Además, por estas horas, se escuchan nuevas explosiones sobre Doha, la capital de Qatar.
Mientras, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los ataques a escuelas y hospitales por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes. “Los ataques a hospitales atentan contra la vida misma. Los ataques a escuelas atentan contra el futuro de una nación. Atacar a pacientes y niños viola flagrantemente los principios humanitarios. El mundo debe condenarlo. Irán no se quedará callado ni cederá ante estos crímenes”, advirtió enfáticamente.