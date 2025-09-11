Otra renuncia en el gabinete de Milei: Dapena Fernández dejó la ANSV a un día de ser designado
El gobierno de Javier Milei sumó una nueva baja en su gabinete. El protagonista fue Nicolás Abelardo Dapena Fernández, quien había sido nombrado como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y presentó su renuncia apenas 24 horas después de su designación en el Boletín Oficial.
En un comunicado, el funcionario explicó: “Desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV”. Pese a esa aclaración, la dimisión generó sorpresa, ya que su incorporación estaba prevista desde antes de los decretos que eliminaron organismos estatales.
Según trascendió, el miércoles por la mañana mantuvo una reunión con el secretario de Transporte, Pierrini, hombre cercano a Juan Pazo, socio de Luis Caputo. Allí se le informó que su salario sería de poco más de $3,4 millones, cifra que lo habría sorprendido porque esperaba una remuneración “nivel AFIP”, relató el periodista Pablo Ibañez. Poco después, presentó su dimisión formal.
La breve estadía de Dapena Fernández en el cargo reavivó viejas tensiones políticas. Exsubsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en 2014 y exintegrante de Aerolíneas Argentinas, había cuestionado duramente a Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. “La política actual está haciendo enriquecer a los narcos, porque por los golpes que se están dando sube el precio de los estupefacientes en el conurbano bonaerense, pero al mismo tiempo todos los indicadores muestran que también sube el consumo”, señaló en 2017.
En otra entrevista con La Gaceta de Salta, el ahora exfuncionario sostuvo: “Hay que concentrarse en el consumidor, militarizar el asunto no ha servido para nada y si les quitás el negocio se van a ir para otro lado”. Ese perfil crítico habría incomodado a la ministra de Seguridad, que según versiones internas se quejó ante Caputo por su designación.
Analista internacional y consultor, con experiencia en Naciones Unidas y la OEA en temas de control de armas, terrorismo y conflictos internacionales, Dapena Fernández deja el cargo sin haber asumido en la práctica. Su salida expone nuevamente las desprolijidades administrativas dentro del Gobierno libertario, en un contexto atravesado por la reciente derrota electoral.