Otra gala del CPAC para Javier Milei en Florida
El presidente Javier Milei aterrizó este viernes a la madrugada en Nueva York donde estará apenas unas horas para encontrarse con inversionistas y para una visita personal a la tumba del Rebe de Lubavitch, un lugar de profundo significado personal para el libertario y al que suele acudir cada vez que viene a la ciudad y donde siempre agradece tras las elecciones.
Milei llegó al aeropuerto John Fitzgerald Kennedy a las 0.45 de la mañana (las 2.45 de la Argentina) en el avión presidencial junto con el canciller Pablo Quirno (que debutó con su nuevo cargo en el exterior); el ministro de Economía Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el embajador en EE.UU. Alec Oxenford.
Así fue la llegada del Presidente Javier Milei a Mar-a-Lago para participar de la cena de gala del CPAC en Miami. pic.twitter.com/pM0c4BEwnP
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 7, 2025
La comitiva arribó a Nueva York desde Palm Beach, en Florida, donde Milei dio un discurso en una gala en el complejo de Donald Trump en Mar-a-Lago organizada por la CPAC, la asociación conservadora ligada al presidente estadounidense y también al argentino. Esta vez no se encontró con el Trump con quien se vio el 14 de octubre en la Casa Blanca.
Por la tarde, Milei había hablado en Miami frente a líderes políticos y empresariales de todo el mundo, en la segunda jornada del America Business Forum, un encuentro donde también estuvieron invitados Trump y Lionel Messi el miércoles y otras estrellas globales como los tenistas Rafael Nadal y Serena Williams, el jefe de la FIFA Gianni Infantino y CEOs de grandes compañías.
Después de descansar unas horas en el hotel de la 5ta Avenida en Manhattan, Milei tiene previsto participar a las 10 en una reunión privada en el Council of The Americas, donde disertará sobre “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina” ante un grupo selecto de inversionistas de distintas empresas estadounidenses con intereses en Argentina.
Desde allí, y prácticamente de camino al aeropuerto, Milei irá a visitar el “Ohel”, la tumba en el barrio de Queens de uno de los rabinos más influyentes del siglo XX. Se trata de Menachem Mendel Schneerson, también conocido como “el rebe de Lubavitch”, cuyas enseñanzas hoy rigen la comunidad Jabad Lubavitch.
El presidente y su comitiva tienen previsto partir enseguida después de la visita al Ohel, alrededor de las 19, hora argentina, rumbo a Bolivia, donde el sábado asistirán a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz. Luego regresará a Buenos Aires.