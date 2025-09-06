Otra brutal y repudiable frase de la liberal Florencia Arietto: “Juez no va a cambiar la historia de su hija”
La senadora bonaerense libertaria, Florencia Arietto, férrea defensora del Gobierno de Javier Milei, apeló a un insólito y brutal argumento para reprocharle a Luis Juez por no haber acompañado con su voto el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. “No va a cambiar la historia de su hija, tiene 23 años y hace 23 años que viene padeciendo esta cuestión”.
“Vos podés hacer un gesto que votar en contra porque estás en una alianza con Milei…”, dijo Arietto en una entrevista con A24.
Y agregó, con énfasis: “No le cambia nada, esto no le cambia la vida al discapacitado, es una mentira”.
La ultraderechista suele incurrir en expresiones aberrantes. Por ejemplo: aseguró que la agresión con un gas lacrimógeno que le partió el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo “es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados”.
“No importa si es fotógrafo o cualquier otra cosa. En términos procedimentales es un daño colateral en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con delincuentes armados. Punto”, escribió con mucha determinación Arietto en su cuenta de X (ex Twitter). La definición generó un enorme rechazo por parte de la oposición y los usuarios de redes sociales que salieron a cruzarla.
También opinó: “Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado; si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al presidente o a Karina (Milei) será también responsabilidad de ellos”.
Arietto, también había tildado de “mal bicho” a la vicepresidenta de la Nación, y había afirmado que el presidente Javier Milei “habilitó” a atacarla públicamente.
“Mal bicho, pero como Milei la eligió en su momento, me callé la boca. Ahora que habilitó, a fondo. Excepto que haya indicación en contrario”, señaló la diputada en su cuenta de X (antes Twitter).