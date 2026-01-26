Otra baja en el Gobierno de Milei: deja el cargo el ex vicejefe de Gabinete y hasta hoy director de YPF
El ex vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi -un “sobreviviente” que había llegado a la Casa Rosada de la mano del primer ministro coordinador, Nicolás Posse, en diciembre de 2023- dejará su cargo de director de YPF. Su salida se suma a los nueve desplazamientos que por diversos motivos ocurrieron en los últimos días.
Así dejaron el Gobierno desde el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, a tres funcionarios del área de Transporte, el titular del ENARGAS, Carlos Casares, dos gerentes de Nucleoélectrica, un funcionario de ARCA en Ezeiza, y el titular del Registro Nacional de las Personas, Pablo Luis Santos.
El apartamiento de Rolandi está previsto que se oficialice en las próximas horas. El ex funcionario nacional había recalado en el directorio de YPF con Guillermo Francos, cuando este renunció a la Jefatura de Gabinete. También se “llevó” a quien había sido su ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien preside La Libertad Avanza en Tucumán, y tiene buen vínculo con Karina Milei.
De acuerdo a la información que trascendió, la decisión de remover a “Cochi” Rolandi se tomó en lo más alto de la Casa Rosada. También está puesto el foco en ordenar el área de Parques Nacionales.
Todos los cambios buscan, de acuerdo a lo que se indica desde Balcarce 50, homogeneizar el funcionamiento del Gabinete, pero también se “justifican”, como el caso de Luis Pierrini en la Secretaría de Transporte, “ante la irrupción de manejos poco claros”.