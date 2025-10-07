Otamendi se perderá el debut de Argentina en el Mundial 2026 por sanción de la FIFA
La FIFA confirmó la suspensión de un partido para Nicolás Otamendi, quien no podrá estar presente en el debut de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La medida, publicada este martes 7 de octubre, surge a raíz de la expulsión que sufrió el defensor ante Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.
Según el boletín disciplinario de la FIFA, Otamendi recibió una fecha de suspensión por “evitar una ocasión manifiesta de gol” y la AFA fue multada con 5.000 francos suizos (alrededor de 6.300 dólares). También fue sancionado el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien vio la roja en ese mismo encuentro disputado en Guayaquil.
El reglamento de la FIFA indica que las tarjetas rojas obtenidas en la fase preliminar se trasladan a la fase final, por lo que el defensor del Benfica deberá cumplir su sanción en el primer partido de la fase de grupos. La Argentina aún no conoce a sus rivales, ya que el sorteo del Mundial se realizará el 5 de diciembre.
La expulsión de Otamendi ocurrió en el primer tiempo, tras una falta sobre Enner Valencia en la puerta del área. El árbitro colombiano Wilmar Roldán consideró que se trataba de una ocasión manifiesta de gol y mostró la tarjeta roja directa, decisión respaldada por el VAR.
En cuanto a la posibilidad de que cumpla la sanción en un eventual duelo ante España por la Finalissima, una fuente de Conmebol aclaró a Infobae: “Tiene que cumplir bajo normativa FIFA y la Finalissima no lo es. Es una competencia bajo la órbita de Conmebol y UEFA”, descartando así cualquier alternativa.
Existen antecedentes similares, como los de Freddy Guarín (Colombia) o Mario Mandzukic (Croacia), quienes debieron cumplir suspensiones en el Mundial 2014 tras ser expulsados en la etapa clasificatoria.
Tras el partido, Otamendi expresó en redes sociales: “Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias”. A sus 37 años, confirmó que el Mundial 2026 será su última participación con la selección nacional.
Por su parte, Lionel Scaloni lamentó la sanción: “Es una lástima por Ota. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no poder estar en el debut del Mundial”.
La Selección Argentina jugará dos amistosos en esta ventana de octubre: el viernes 10 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, y el lunes 13 frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. En noviembre, la campeona del mundo viajará a Angola y India para una nueva gira internacional.
El Mundial 2026 contará con 48 equipos y 104 partidos. Comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México) y finalizará el 19 de julio en Nueva York.