Osvaldo Jaldo destacó el “freno” a las políticas de Milei
Mientras el Peronismo se ilusiona con lo por venir tras las Elecciones Legislativas en Provincia de Buenos Aires, el contraste es notorio: la derrota llena de incógnitas a la Casa Rosada por esta “paliza” electoral. Los gobernadores reflejan también su dictamen y destacan el plebiscito de la sociedad ante un Gobierno marcadamente en crisis. Osvaldo Jaldo, titular tucumano, habló de “poner un freno” a las políticas de Milei.
“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, destacó Jaldo.
“Estos resultados nos marcan el camino: los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”, sentenció.