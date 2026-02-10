OSER y Femer firmarán un acta acuerdo mientras avanza la negociación por el convenio prestacional
Esta semana se firmará un acta acuerdo entre la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), documento que servirá como base para la futura rúbrica de un acuerdo prestacional definitivo.
En 2025, la entonces intervención del Iosper había denunciado el convenio firmado en abril de ese año y desde entonces las partes intentan alcanzar un nuevo entendimiento.
El presidente de OSER, Mariano Gallegos, aseguró que la negociación se desarrolla en un clima distendido y que, más allá del último comunicado difundido por la Federación Médica, el acuerdo está próximo.
“No sé cómo será la comunicación de la Federación con los Círculos Médicos que la componen, quizá hubo algo que no estuvo claro entre ellos. Pero entre martes y miércoles de esta semana vamos a estar firmando un acta acuerdo con los valores que estamos pagando a la Femer, y esto puede responder a estos chisporroteos que se dan en una negociación. Pero estamos lejos de una situación de tensión, ni mucho menos”, expresó.
Gallegos aclaró que no se trata todavía de un acuerdo prestacional, sino de un paso previo: “En principio, es un acta acuerdo. El convenio marco es mucho más grande. Tenemos 2.500 médicos en toda la provincia. Es un contrato muy voluminoso el que firmaremos”.
En ese marco, destacó la evolución de los honorarios: “Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la facturación de los médicos de la provincia multiplicó por 2.6. Si usted conoce algún índice en la Argentina que en un año haya multiplicado por 2.6 no va a encontrar ninguno. Ellos nos dicen que venían muy atrasados. Es cierto, venían atrasados de honorarios. Pero la obra social hizo el esfuerzo de recomponerlos”.
Además, indicó que en 2025 se brindó un 25% más de prestaciones que en 2024, por lo que el aumento no sólo se explicó por precios sino también por volumen de atención. Según estimaciones de la OSER, la obra social representa cerca del 50% de la demanda médica y el 35% de la facturación de los profesionales.
Respecto al conflicto con el Colegio Médico de Concepción del Uruguay, que había anunciado un corte de servicios, sostuvo que la situación se resolvió sin intervención de la obra social.
Consultado por el impacto de los amparos judiciales, Gallegos reconoció que continúan siendo un costo relevante: “Sigue siendo un costo importante para la obra social y no está resuelto en la medida que nosotros deseamos. A medida que procuramos intervenir, también mejora la industria muy aceitada de los amparos”.
En ese sentido, señaló: “Un abogado que hace 10 amparos por mes contra la obra social gana 20 millones de pesos por mes. Esa persona está todo el día elucubrando de qué manera puede ver una grieta, un agujero, un hueco por donde entrar a hacer un amparo”.
También planteó la posibilidad de revisar la Ley de Honorarios para desalentar estas prácticas y afirmó que el tema es seguido de cerca por el gobernador.
Finalmente, al referirse al concejal de Concordia Felipe Sastre, quien ha litigado contra la obra social, opinó: “Me parece que no se puede estar de los dos lados del mostrador. Me parece una actitud que está alejada un poco de la ética política, de la ética personal”.