OSER y el Ministerio de Salud renuevan convenio para fortalecer la red sanitaria
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y el Ministerio de Salud provincial firmaron un nuevo convenio marco destinado a actualizar, ordenar y regular la relación prestacional entre ambas instituciones, con el objetivo de fortalecer la red sanitaria provincial y mejorar el acceso a los servicios de salud.
El acto se llevó a cabo este jueves en la sede central de OSER y estuvo encabezado por el presidente de la Obra Social, Mariano Gallego, y el ministro de Salud, Daniel Blanzaco. La firma del acuerdo busca asegurar mayor previsibilidad en la gestión, mejorar la planificación del sistema de salud y garantizar un acceso más amplio a prestaciones médicas en toda la provincia.
Al respecto, Blanzaco señaló: “Venimos trabajando desde hace varios meses junto a los equipos técnicos de ambas instituciones en la renovación de este convenio, en el marco de la nueva estructura de la Obra Social de Entre Ríos. Esta firma es el resultado de un proceso de diálogo y planificación que permite actualizar y fortalecer el vínculo con la red pública de salud“.
El ministro agregó: “Uno de los aspectos más importantes es la ampliación de prestaciones en ciertos centros de atención primaria, incorporando prácticas que antes no estaban contempladas. Esto nos permite dar una mejor respuesta a los efectores y seguir reforzando el sistema público, garantizando mayor accesibilidad y calidad en la atención“.
El convenio establece un marco de reciprocidad y colaboración mutua, que incluye:
- Prestación de servicios de salud sin coseguro para los afiliados de OSER.
- Definición clara de derechos y obligaciones entre las partes.
- Organización y actualización del padrón de establecimientos y profesionales.
- Reglas transparentes para facturación, pagos y actualización de valores, asegurando previsibilidad y eficiencia en la gestión.
Con este acuerdo, OSER y el Ministerio de Salud buscan fortalecer el sistema sanitario entrerriano, optimizando recursos y mejorando la atención de los afiliados y la población general.