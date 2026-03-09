OSER lanza el programa “Prevención Mujer” para facilitar estudios de detección temprana en afiliadas
La representante de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) en el Centro de la Mujer del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER), Tamara Zapata, brindó detalles del programa “Prevención Mujer: tu salud, tu fuerza, tu tiempo”, una iniciativa que busca facilitar el acceso de las afiliadas a estudios preventivos vinculados a la salud femenina.
La propuesta surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan las mujeres para cuidar su salud: la falta de tiempo y los costos económicos. “El objetivo central es acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos de patologías de cuello uterino y mama para todas las afiliadas de la provincia”, destacó la funcionaria.
Estudios en una sola jornada
El programa funcionará dentro de un ala específica del CEMENER, ubicado en Oro Verde, donde se dispondrán boxes equipados para realizar el circuito completo de estudios en una misma jornada.
Según detalló Zapata, las pacientes podrán acceder a PAP, colposcopía, mamografía y densitometría ósea en un solo turno, lo que permitirá optimizar tiempos y facilitar el cumplimiento de los controles médicos anuales.
Además, se informó que todas estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de eliminar barreras económicas y promover la prevención.
Sistema de turnos por WhatsApp
Una de las innovaciones del programa es la implementación de un sistema de turnos de autogestión a través del WhatsApp del CEMENER.
Las afiliadas deberán cargar el pedido de su médico de cabecera y enviar la orden al número +54 9 343 407 9900, tras lo cual recibirán una fecha asignada de manera automática.
Esta herramienta apunta a agilizar la respuesta ante demoras en la asignación de turnos y también a facilitar la organización de traslados para mujeres que residen en distintas ciudades de la provincia y necesitan concentrar sus estudios en un mismo día.
Presentación oficial del programa
El lanzamiento oficial del modelo de atención se realizará el martes 10 de marzo a las 13:00 en el CPC, ubicado en General José de San Martín 15, en Paraná.
“La iniciativa reafirma el compromiso con la salud integral mediante la detección temprana y el uso eficiente de los recursos”, afirmó Zapata.
Tras la presentación formal, se pondrá en marcha una campaña de difusión para informar a las afiliadas sobre este beneficio, con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar mayor tranquilidad en el cuidado de la salud.