OSER incrementó la cobertura de prestaciones en 290.869 en 2025
De acuerdo con el análisis técnico del balance de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), que se encuentra en su fase final de elaboración y será presentado el próximo mes, se observó un aumento de 290.869 prestaciones para los afiliados en comparación con 2024. Este incremento interanual refleja una ampliación en la cobertura de los principales servicios de atención en salud durante 2025.
Los datos oficiales proporcionados a la Oficina Provincial de Presupuesto indican que, lejos de producirse una disminución en las prestaciones, los servicios ofrecidos crecieron en casi todos los indicadores relevantes respecto al año anterior.
En lo que respecta a las consultas médicas, se registraron 1.123.005 atenciones en 2025, en contraste con las 1.046.482 del año previo, lo que representa un incremento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.
Asimismo, se verificó un aumento en las internaciones, contabilizándose 43.036 internaciones de afiliados durante 2025, frente a las 41.775 de 2024, lo que implica un incremento del 3,02%.
Un comportamiento similar se observó en las prácticas médicas, que incluyen radiografías, ecografías y análisis bioquímicos. En 2025, la obra social cubrió 3.869.269 prestaciones, superando las 3.752.551 del año anterior, lo que representa 116.718 prácticas adicionales y una suba del 3,11%.
En el rubro de medicamentos, también se registró un crecimiento en los recetarios cubiertos. Durante 2025, se contabilizaron 1.836.018 recetas, superando las 1.739.651 del año anterior, lo que equivale a un aumento del 5,54%.
En términos generales, el total de prestaciones adicionales brindadas a los afiliados durante 2025 alcanza las 290.869, en comparación con el año anterior.
Desde OSER indicaron que estos datos permiten poner en perspectiva algunos cuestionamientos que circularon en los últimos meses: “A pesar de que el sistema sanitario atraviesa una etapa de fuerte presión económica, la cobertura no solo se sostuvo sino que se amplió. Esto es gracias al orden, reducción del déficit y la gestión de nuevos convenios que beneficien a los afiliados”, concluyeron.
En este contexto, desde la obra social reconocen que el panorama no es el ideal, pero sostienen que el objetivo de la gestión continúa siendo ordenar el sistema, mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados.
|Cobertura de Prestaciones Médicas (Unidades Físicas)
|Concepto
|Ejecutado Año 2025
|Ejecutado Año 2024
|Diferencias en cantidad
|Diferencias en %
|Cobertura de Internaciones
|43.036
|41.775
|1.261
|3,02%
|Cobertura de Consultas Medicas
|1.123.005
|1.046.482
|76.523
|7,31%
|Cobertura de
Practicas Medicas
|3.869.269
|3.752.551
|116.718
|3,11%
|Recetarios de Medicamentos
|1.836.018
|1.739.651
|96.367
|5,54%
|Total
|Promedio
|290.869
|4,75%