OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones durante 2025
Los datos oficiales proporcionados a la Oficina Provincial de Presupuesto evidencian que, lejos de experimentar una disminución en las prestaciones, la cantidad de servicios ofrecidos creció en casi todos los indicadores relevantes en comparación con 2024.
En lo que respecta a las consultas médicas, durante 2025 se registraron 1.123.005 atenciones, en contraste con 1.046.482 del año anterior. Esto representa un aumento de 76.523 consultas, equivalente a un crecimiento del 7,31%.
Asimismo, se observó un incremento en las internaciones. Durante 2025, se contabilizaron 43.036 internaciones de afiliados, mientras que en 2024 fueron 41.775, lo que implica un aumento del 3,02%.
Un fenómeno similar se registró en las prácticas médicas —que incluyen radiografías, ecografías, análisis bioquímicos, resonancias, entre otros—. La obra social cubrió 3.869.269 prestaciones en 2025, frente a 3.752.551 en 2024, lo que significa 116.718 prácticas adicionales, con un incremento del 3,11%.
En cuanto a medicamentos, los recetarios cubiertos también mostraron un crecimiento. Durante 2025 se contabilizaron 1.836.018 recetas, superando las 1.739.651 del año anterior, lo que equivale a un aumento del 5,54%.
En términos generales, el total de estas prestaciones representa 290.869 coberturas adicionales brindadas a afiliados durante 2025 en comparación con el año anterior.
Desde la obra social indicaron que estos datos permiten poner en perspectiva algunos cuestionamientos que circularon en los últimos meses: “A pesar de que el sistema sanitario atraviesa una etapa de fuerte presión económica, la cobertura no solo se sostuvo sino que se amplió. Esto es gracias al orden, reducción del déficit y la gestión de nuevos convenios que beneficien a los afiliados”, concluyeron.
En este contexto, desde OSER reconocen que el panorama dista de ser el ideal, pero aseguran que el objetivo de la gestión sigue siendo ordenar el sistema, mejorar la eficiencia en la administración de los recursos y garantizar la continuidad de las prestaciones para los afiliados.