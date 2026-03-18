OSECAC advirtió al ministro de Salud que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica
El secretario General de Comercio, Armando Cavalieri, junto al presidente de OSECAC, Carlos Pérez, mantuvieron una reunión con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, donde expusieron la grave situación que enfrenta el sistema de salud debido al desajuste entre los costos de las prestaciones médicas y los aportes que realizan los monotributistas.
En el informe presentado, se detalló que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera los $100.000 mensuales por adulto, alcanzando cifras de entre $160.000 y $170.000 para adultos mayores. En contraste, el aporte mensual de un monotributista al sistema de obras sociales apenas asciende a $22.000, un monto insuficiente para cubrir ni siquiera una consulta médica. Una radiografía puede costar entre $80.000 y $150.000, mientras que los análisis clínicos completos varían entre $200.000 y $300.000. A esto se suman los costos de procedimientos más complejos, como cirugías que pueden alcanzar entre $1.000.000 y $2.500.000.
Cavalieri advirtió que “el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”.
El secretario General también mencionó que se presentaron algunas alternativas al ministro. Una de ellas es equiparar el aporte de los monotributistas con el de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción sería eliminar el aporte de salud que hacen los monotributistas.
Pérez, por su parte, afirmó: “Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas”. Sin embargo, agregó que el proceso de desfinanciación puede poner en riesgo no solo la atención de los monotributistas, sino también la de todos los afiliados.
“Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales”, concluyó Cavalieri, enfatizando la necesidad de un debate responsable sobre el tema.