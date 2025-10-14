Oscar Zago le recordó a Lilia Lemoine su pasado en contacto con Fred Machado y la polémica legisladora explotó
El diputado nacional Oscar Zago recogió el guante y le recordó a Lilia Lemoine que conoció al empresario argentino acusado de narcotráfico Fred Machado. “La diputada Lemoine dice que hay políticos que votan por plata….Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y estuvo en varias reuniones con el durante la campaña con Espert… nadie mejor para saberlo, no?”, disparó en X.
La diputada Lemoine dice que hay políticos que votan por plata….Y lo dice ella, que conoció a Fred Machado y estuvo en varias reuniones con el durante la campaña con Espert… nadie mejor para saberlo, no? https://t.co/5Xy12WbYfU
— Oscar Zago (@dipzago) October 14, 2025
A los pocos minutos del posteo del titular del MID, la legisladora salió con los tapones de punta: “Hola traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto. NO TE ENVALENTONES DEMASIADO… Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo… junto con Mauro Federico, te acordás? YO NO ME LO VOY A OLVIDAR”.
Hola traidor. Te la fui perdonando porque necesitábamos tu voto.
NO TE ENVALENTONES DEMASIADO…
Lo que me hiciste con tu amiga la mechera fue lo más bajo de lo más bajo… junto con Mauro Federico, te acordás? YO NO ME LO VOY A OLVIDAR.
Vos avisaste que había diputados que…
— Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 14, 2025
“Vos avisaste que había diputados que cobraban para cambiar el voto… y también algunos que se merqueaban por ahí (y a veces queda capturado en video, ups!); a veces hay pruebas de ambas cosas… por algún motivo no los mandan al frente, porque “entre ratas no se pisan la cola”, pero habemos diputados de LLA que vamos a romper este ciclo miserable, porque no entramos en ese juego de corrupción. ¿De qué lado vas a elegir estar?”, apuntó.
Siguiendo con su estilo filoso, Lemoine arremetió: “Ojalá votes bien y te de vergüenza traicionar al Presidente gracias al cual NO PERDISTE EL PARTIDO Y ENCIMA TUVISTE BANCAS PARA VOS Y TU GENTE”.
La guerra de Lemoine con los exaliados de La Libertad Avanza recrudeció luego de que el bloque del MID rompió con el PRO y se alió con el grupo de exlibertarios que en agosto formó “Coherencia”, entre los que se encuentra Marcela Pagano, con quien la legisladora cercana a los hermanos Milei ya protagonizó varios altercados en la Cámara de Diputados.
Desde el pasado 23 de septiembre, el nuevo interbloque Desarrollo y Coherencia cuenta con seis bancas, todas escindidas del oficialismo. De hecho, Zago fue hasta abril de 2024 el jefe de la bancada oficialista.
Según informaron en una nota enviada al titular de la Cámara baja, Martín Menem, el espacio está presidido por Oscar Zago, por Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Marcela Pagano, todos salientes del bloque que preside Gabriel Bornorini.