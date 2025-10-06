Maran Suites & Towers

Oscar Zago ironizó a Bertie Benegas Lynch, posible reemplazante de Espert en Presupuesto

Redacción | 06/10/2025 | Política | No hay comentarios

El diputado Oscar Zago publicó un mensaje en redes sociales con una chicana a La Libertad Avanza, en medio del escándalo por la renuncia de José Luis Espert a la candidatura y a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.

“¿Sabrá Bertie Benegas Lynch que es el nuevo presidente de la comisión más importante del Congreso? Porque en este momento está tocando la batería. Un poco de responsabilidad”, publicó a través de su cuenta de X.

Es que el diputado libertario Benegas Lynch será parte de “La banda presidencial”, que este lunes tocará en el Movistar Arena en la presentación del nuevo libro del presidente Javier Milei, “La construcción del milagro”.

De hecho, mientras se conocía la renuncia de Espert a la comisión de Diputados, Milei participaba de vivos en Instagram mostrando la previa de su show. En uno de ellos aparecía Benegas Lynch armando la batería.

Además del diputado Benegas Lynch en batería, la banda musical se completa con su hermano Joaquín en guitarra, quien es candidato a senador por Entre Ríos, y Marcelo Duclos en bajo.

En el Luna Park, el año pasado, el mandatario interpretó únicamente Panic Show de La Renga. En esta ocasión, se espera que incluya un repertorio de más de seis covers adaptados a su tono de voz.

Vale recordar que Oscar Zago se fue de la bancada libertaria y armó su bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

