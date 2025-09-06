Oscar Zago admite sobre las coimas en la ANDIS: “No das respuestas y crecen las sospechas”
El diputado del MID Oscar Zago, exitegrante del bloque libertario, cuestionó el silencio del Gobierno en medio del escándalo que desataron los audios que hablan de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y advirtió que ante la falta de respuestas “crecen las sospechas”.
“El error que cometió el Gobierno fue no salir inmediatamente y tener una semana de silencio, eso hizo una sospecha mucho más alta”, dijo Zago en una entrevista con Radio 10.
Para Zago, “el Poder Ejecutivo tendría que haber salido a aclarar todos los temas y por eso la bola de nieve si no hay explicaciones se hace más grande”.
Y apuntó: “Empezás a tener sospechas porque no tenés a nadie para consultar, indagar. Los diputados llamábamos y no teníamos respuesta. Cuando no das respuesta generás muchas sospechas”.
Zago calificó de “repudiable” las agresiones en redes de Gordo Dan a Luis Juez por su rechazo al veto de Milei a la ley de discapacidad y acusó de “cobardes” a los trolls libertarios.
“Nadie puede mandar a nadie para hacer esto. Ténes que tener una mente muy miserable y muy cobarde si lo hacés”, contestó Zago cuando en Radio 10 le consultaron si creía que algún funcionario del Gobierno le pidió a Daniel Parisini (Gordo Dan) atacar al senador cordobés.
Después de insistir que la agresión fue “repudliable” y que le “hubiese gustado que diputados en su conjunto, los bloques, salieran a repudiar”, Zago cuestionó a los trols libertarios que responden a Santiago Caputo y también apuntaron contra Juez: “Son cobardes, no sirven para nada, viven en un frasco”.