Denuncia penal contra Milei y Caputo por el decreto que eliminó retenciones por 72 horas
El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó una denuncia penal contra funcionarios del Poder Ejecutivo por el decreto 682/2025, mediante el cual se eliminaron de forma transitoria las retenciones a granos y subproductos.
Según el escrito, la medida permitió que un reducido grupo de grandes cerealeras concentrara exportaciones por 7.000 millones de dólares en apenas 72 horas, lo que representó una caída del 9% en la recaudación de septiembre y dejó afuera a la mayoría de los productores.
El legislador cordobés también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al sostener que podrían haber existido acuerdos previos y declaraciones de exportaciones sin respaldo físico de mercadería.
Posibles delitos y perjuicio fiscal
Agost Carreño pidió que se investiguen los presuntos delitos de administración fraudulenta, defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público e información privilegiada.
En la denuncia se detalla que el 22 de septiembre de 2025, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en un escenario de fragilidad política y financiera, el Ejecutivo nacional dictó el decreto 682/2025, que eliminó de manera transitoria los derechos de exportación hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el cupo de U$S 7.000 millones.
El diputado resaltó que el cupo quedó agotado en 72 horas, lo que evidenció que “un grupo reducido de cerealeras inscribió operaciones millonarias en tiempo récord, mientras la mayoría de los productores quedó excluida de la ventana de excepción”.
Exportaciones sin granos y la admisión de ARCA
Agost Carreño citó denuncias de entidades rurales que alertaron sobre exportaciones declaradas sin la tenencia física de los granos, lo que violaría la normativa vigente. Según señaló, el propio titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, admitió públicamente esta situación.
El diputado opositor advirtió que esta operatoria “pudo significar un pago adelantado con descuento usurario, asegurando divisas de corto plazo a costa de un grave perjuicio fiscal”. Además, vinculó el caso con la decisión del Gobierno de no aplicar una ley sobre discapacidad con el argumento de defender el “déficit cero”.
Pedido de investigación judicial
Finalmente, Agost Carreño aclaró: “Con esta presentación no se pretende judicializar la política económica y aduanera del Gobierno, sino pedir una investigación preliminar ante la posibilidad de ilícitos penales en una extraña maniobra de generación de divisas”.