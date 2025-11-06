Oro Verde avanza en su Plan Base para el desarrollo urbano sostenible
La localidad de Oro Verde fue sede del segundo taller participativo local del Plan Base, una herramienta impulsada por el Gobierno de Entre Ríos junto al municipio, destinada a promover un ordenamiento urbano sostenible y una planificación territorial participativa. La jornada reunió a representantes provinciales, municipales, académicos y del sector privado en un espacio de diálogo y construcción colectiva.
El encuentro se desarrolló en el Quincho del Polideportivo municipal, donde el intendente César Clement recibió a la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Lelia Recalde, y al equipo técnico del organismo provincial. También participaron representantes de la Fundación En Obras y de la Cátedra UNESCO “Ciudades Intermedias”, que acompañan el proceso metodológico.
Una herramienta para planificar el futuro urbano
“El Plan Base es una herramienta de planificación que permite proyectar el crecimiento de nuestras ciudades desde una mirada integral, participativa y sostenible. Cada iniciativa y proyecto que surge se enmarca en una lógica de crecimiento planificado, acompañada por una guía metodológica para el desarrollo local”, explicó Lelia Recalde.
La funcionaria destacó que desde el municipio “valoraron la metodología del Plan Base y la participación de los distintos actores locales, que marcaron una nueva forma de trabajar tanto en el municipio como en la ciudadanía”.
Por su parte, el intendente César Clement agradeció “a la viceintendenta y al Concejo Deliberante, que impulsaron la idea de incorporar el Plan Base, y a quienes en el municipio se comprometieron con su desarrollo”. Agregó que “Oro Verde ha tenido gestiones ordenadas y una base sólida, pero esta herramienta nos ofrece una nueva mirada hacia el futuro, involucrando a vecinos, profesionales y empresas en la construcción de una ciudad planificada”.
“Queremos destacar el acompañamiento de las autoridades provinciales, la Fundación y todos los actores involucrados. Aún estamos finalizando el plan, pero ya deja un gran legado para las próximas generaciones de nuestra ciudad”, expresó el intendente.
Mesas temáticas para la planificación integral
Durante la jornada se desarrollaron ocho mesas temáticas participativas, donde se abordaron ejes estratégicos para el crecimiento urbano de Oro Verde:
- Infraestructura y redes de servicios.
- Corredores naturales sobre los arroyos Paracao y Larramendi.
- Desvío del tránsito pesado.
- Manejo ambiental.
- Desarrollo turístico y cultural.
- Educación, salud y deporte.
- Promoción de la innovación científica y tecnológica.
Estos espacios permitieron recoger aportes de los distintos sectores y avanzar en la definición de una hoja de ruta común para el desarrollo local, consolidando a Oro Verde como una referencia en planificación participativa y sostenible dentro de la Región Metropolitana.