Ordenaron la detención del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti condenado por la valija con 800 mil dólares de Antonini Wilson
La Justicia ordenó la detención del ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti para que comience a cumplir la condena de cuatro años y seis meses de prisión en el caso de la valija con 790 mil dólares que ingresó al país en 2007 Guido Antonini Wilson. El ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales, viajó en el avión privado a bordo del cual llegó de madrugada el venezolano con una maleta llena de dólares, interceptada en el control aduanero.
La jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, Sabrina Namer, firmó la orden para la “inmediata captura” del ex funcionario que nunca estuvo preso en esta causa. La Corte rechazó ayer un último recurso de la defensa y dejó firme la pena impuesta.
Uberti, de 68 años, será alojado por orden judicial en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal y la detención fue encomendada a la Policía Federal.
El condenado es imputado colaborador en otra causa penal, la de los cuadernos de las coimas, por la cual es juzgado en la actualidad junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 84 acusados.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Uberti por incumplimientos formales. En particular, señalaron que la presentación no cumplió con los requisitos previstos en la Acordada 4/2007, que regula la forma y el contenido de las quejas ante el Máximo Tribunal. En consecuencia, la Corte desestimó la presentación directa y dejó firme la condena dictada en las instancias anteriores.
Uberti había sido condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa.
Por la misma razón formal, la Corte también rechazó los recursos presentados por otros ex funcionarios aduaneros condenados en la causa a penas menores, de entre diez meses y un año de prisión en suspenso, por encubrimiento de contrabando agravado.