Ordenan frenar desmontes y recomponer un área natural protegida en Colón
La jueza Civil y Comercial N°1 de Colón, María José Diz, hizo lugar parcialmente a una acción de amparo ambiental presentada por la Asociación Civil Arroyo Perucho Salvaje (ACAPS) y ordenó cesar de manera inmediata los movimientos de suelo y tareas de desmonte en un predio ubicado en el Barrio Perucho Verne, dentro de un sector protegido por la Ley Provincial N° 11.011, que creó el Área Natural Protegida en la categoría Reserva de Usos Múltiples. Asimismo, dispuso la implementación de un plan de recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas.
En el fallo, la magistrada declaró responsables del daño ambiental al bosque nativo a Francisco Rossier, en su carácter de ejecutor de las tareas, y a Milagros Belén Rossier, como propietaria del predio, además del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su rol de organismo de contralor.
Por otro lado, la jueza rechazó la acción de amparo contra la Municipalidad de San José, al no considerar acreditada su responsabilidad directa en los hechos denunciados.
La sentencia exhorta a los responsables y al Estado provincial a adoptar medidas orientadas al reacomodamiento y estabilización del suelo, la recuperación de la cobertura vegetal con especies nativas y la protección del humedal, fijando un plazo estimado de entre 12 y 24 meses para la estabilización inicial del área afectada.
Además, se estableció que la recuperación estructural de los estratos arbóreo y arbustivo nativos no podrá ser inferior a 100 plantines de especies forestales autóctonas, distribuidos conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el fallo judicial.
Finalmente, la jueza determinó que el control y seguimiento del plan de recuperación ambiental quede a cargo del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación de la normativa ambiental vigente.