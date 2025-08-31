Maran Suites & Towers

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú para mejorar la circulación

Redacción | 31/08/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná implementó la sincronización de los semáforos en calle Gualeguaychú, en el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano, lo que permite a los conductores circular a una velocidad constante de 40 km/h y aprovechar la onda verde, mejorando así la fluidez del tránsito.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Monitoreo de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, e incluyeron tareas de cableado y conexión para garantizar la comunicación entre los equipos. La planificación y puesta en marcha del sistema se realizó desde la oficina central de semáforos.

Asimismo, se concretaron intervenciones similares en calle Echagüe, desde Hipólito Yrigoyen hasta las Cinco Esquinas, y en Avenida Ejército, desde General Galán hasta Paracao, en ambos sentidos de circulación.

