Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú para mejorar la circulación
La Municipalidad de Paraná implementó la sincronización de los semáforos en calle Gualeguaychú, en el tramo comprendido entre Alsina y Belgrano, lo que permite a los conductores circular a una velocidad constante de 40 km/h y aprovechar la onda verde, mejorando así la fluidez del tránsito.
Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Monitoreo de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, e incluyeron tareas de cableado y conexión para garantizar la comunicación entre los equipos. La planificación y puesta en marcha del sistema se realizó desde la oficina central de semáforos.
Asimismo, se concretaron intervenciones similares en calle Echagüe, desde Hipólito Yrigoyen hasta las Cinco Esquinas, y en Avenida Ejército, desde General Galán hasta Paracao, en ambos sentidos de circulación.