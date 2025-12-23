“Oposición constructiva…”: Se agudiza la tensión entre el presidente y el vicepresidente de Bolivia
La tensión entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente, Edmand Lara, se intensificó este martes después de que el ex policía se declarara una “oposición constructiva” dentro del Ejecutivo de Bolivia, lanzara nuevas acusaciones contra el mandatario y el Parlamento y advirtiera que solo dejará el cargo si la ciudadanía revoca su mandato.
En un nuevo video difundido por TikTok, Lara dijo que desde que Paz le hizo “a un lado” y, a su juicio, decidiera “gobernar para los ricos” y “rodearse de gente corrupta”, él se trazó la meta “de combatir la corrupción desde el Gobierno y denunciar a todo funcionario que cruce la línea del bien a la línea del mal”.
“Hay gente que dice que yo ya no soy parte del Gobierno, y que soy oposición. Pues cuánta razón tienen, soy oposición pero oposición constructiva”, afirmó Lara, que es muy activo en TikTok.
El vicepresidente señaló que apoyará “lo que esté bien” y denunciará “lo que esté mal”, y que si en dos años “el pueblo quiere revocar” su mandato, no tendrá “miedo” y dejará el poder.
“Si nos quedamos los cinco años, los cinco años va a tener que soportarme Rodrigo Paz porque hecho de corrupción que detecte, hecho de corrupción que denuncio. No voy a callar”, añadió en su mensaje.
“Yo no hago tiktoks, yo actúo. Yo hago las cosas porque para eso me han elegido, para tomar decisiones”, aseguró Paz, en una aparente alusión a Lara.