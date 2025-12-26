Oportuno respaldo de la FIA para Alpine
Alpine recibió una señal determinante de cara a la temporada 2026 luego de que la FIA avalara la interpretación técnica que permite a Mercedes sostener el diseño de su nuevo motor, pese a los cuestionamientos de otros fabricantes por una presunta ventaja reglamentaria.
La decisión representa el primer respaldo concreto al proyecto que utilizará el equipo en el que competirá Franco Colapinto en la próxima era de la Fórmula 1, marcada por un profundo cambio en las unidades de potencia.
Aunque el nuevo reglamento técnico de 2026 aún no debutó en pista, ya generó fuertes tensiones dentro del paddock. El eje de la controversia se ubicó en un vacío reglamentario vinculado a la relación de compresión de los motores cuando operan a altas temperaturas.
En ese contexto, Mercedes, proveedor de Alpine, y Red Bull Powertrains quedaron bajo la lupa tras desarrollar soluciones que, según sus rivales, podrían traducirse en una mejora significativa del rendimiento. Las escuderías denunciantes advirtieron que el incremento de temperatura durante el funcionamiento podría llevar la relación de compresión más allá de los límites establecidos, aunque las mediciones oficiales se realizan a temperatura ambiente.
Ante la polémica, la FIA fijó una postura clara antes del inicio del nuevo ciclo técnico. El organismo rector determinó que las cámaras de combustión son legales si en las pruebas a temperatura ambiente registran una relación de compresión de 16:1, independientemente de que ese valor aumente durante el funcionamiento del motor en condiciones reales de carrera.
El fallo no dejó conformes a todos los equipos, ya que algunos se amparaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que exige que los autos cumplan la normativa en todo momento del evento, y no únicamente durante las verificaciones técnicas iniciales.
En el reparto de motores, Mercedes abastecerá a McLaren, Williams y Alpine, mientras que Red Bull lo hará con Racing Bulls. En caso de que se confirme una brecha de rendimiento, los fabricantes en desventaja podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora, un mecanismo previsto para compensar diferencias técnicas.
Según trascendió, Honda, Ferrari y Audi serían los más afectados por no haber explotado esta interpretación reglamentaria, y admitieron que modificar el rumbo del desarrollo en el corto plazo sería prácticamente imposible.