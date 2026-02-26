Operativo en El Paracao: la Municipalidad de Paraná erradicó uno de los minibasurales más grandes de la ciudad
La Municipalidad de Paraná llevó adelante un operativo de limpieza y erradicación de un minibasural ubicado en calle El Paracao, en un predio situado detrás del hospital de La Baxada, entre Espejo y Avenida Ejército. Desde el Ejecutivo local reiteraron el pedido a la comunidad de no arrojar residuos en espacios no habilitados.
Las tareas demandarán al menos dos días de trabajo con maquinaria pesada, debido al volumen y diversidad de materiales descartados en el lugar.
“En Paraná contamos con 18 minibasurales y el que está en esta zona es uno de los más grandes y que ya hemos limpiado hace seis meses. Solicitamos a la comunidad que no arrojen residuos donde no corresponde”, afirmó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Desde el Municipio recordaron que la ciudad dispone de más de 5.000 contenedores distribuidos en distintos barrios, lo que permite sostener un sistema regular de recolección. Además, cada Unidad Municipal desarrolla operativos diarios para retirar ramas, escombros y otros desechos voluminosos que no pueden depositarse en los contenedores.
“En este lugar hemos detectado que vienen a depositar los residuos vecinos y empresas de volquetes, ya sea escombros, tierra, ramas, neumáticos, residuos generales, electrodomésticos en desuso. El ciudadano debe ser responsable, no tirar en lugares prohibidos y así se pueden evitar inconvenientes”, manifestó Hirschfeld.
Las autoridades insistieron en que los residuos domiciliarios deben colocarse en los contenedores, mientras que para retirar escombros, ramas y otros materiales especiales es necesario gestionar el servicio con anticipación a través del SAV 147.