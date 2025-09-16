Operativo de limpieza en el Arroyo Antoñico tras la colocación de una nueva barrera
La Municipalidad de Paraná, en conjunto con el sector privado, realizó una nueva jornada de limpieza en el Arroyo Antoñico, la primera desde la instalación de una barrera flotante ubicada en diagonal, a pocos metros de la desembocadura hacia el río Paraná.
Plan de Manejo y mantenimiento periódico
El Plan de Manejo del Antoñico prevé el retiro de desechos acumulados mediante maquinaria y personal municipal, con el objetivo de mantener limpio el curso de agua.
“Cada 10 días personal municipal intervendrá para retirar los residuos y desechos que se acumulen en la barrera. Pedimos a los vecinos que eviten desechar residuos a los arroyos de la ciudad, ya que hemos observado sillones o aparatos eléctricos que tienen lugares específicos para su disposición”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Además, el funcionario recordó que existen cuadrillas destinadas a responder los llamados al SAV 147, encargadas del retiro de ramas y residuos voluminosos.
Un sistema para retener residuos antes de llegar al río
La barrera instalada funciona mediante un sistema de flotación que retiene tanto los residuos sólidos flotantes como aquellos semisumergidos.
“Se trata de una barrera financiada por un privado, mientras que desde el municipio elaboramos un plan de manejo para garantizar el mantenimiento y la recolección adecuada de los residuos”, explicó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.
El funcionario agregó: “Lo que antes desembocaba en el río Paraná ahora queda retenido en este punto. Es fundamental concientizar al vecino sobre la importancia de no arrojar residuos en lugares prohibidos”.