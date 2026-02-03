Operativo Barrio Seguro en Bajada Grande: fuerte despliegue policial por tierra, aire y agua en Paraná
En el marco del fortalecimiento de la presencia territorial, este lunes por la noche se llevó adelante el Operativo Barrio Seguro de la Policía de Entre Ríos en la zona de Bajada Grande, en Paraná, con un amplio despliegue de recursos por tierra, aire y agua.
El procedimiento se focalizó en sectores que han presentado mayores niveles de conflictividad en los últimos días, con el objetivo de reforzar la prevención, llevar tranquilidad a los vecinos y desalentar conductas ilícitas.
El operativo fue coordinado por la recientemente creada División de Área de Coordinación Estratégica, organismo diseñado para articular las acciones de las unidades especiales, optimizando la capacitación del personal y el uso de nuevas tecnologías. En el terreno participaron efectivos de la Guardia de Infantería, la Compañía de Operaciones Especiales (COE), el Grupo de Acción Inmediata (GAI), la Guardia Especial y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas (GOM).
El jefe de Policía, Claudio González, brindó precisiones sobre el alcance del abordaje:
“Realizamos este operativo territorial en jurisdicción de la Comisaría Undécima, específicamente en la zona conocida como ‘la aceitera’ y Bajada Grande, a partir de hechos que se venían registrando. Contamos con un despliegue aéreo mediante drones, patrullajes peatonales de grupos especiales y el apoyo de una embarcación con personal del COE, con el objetivo de ocuparnos de la seguridad y llevar calma a los vecinos”, explicó.
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, remarcó que estas acciones responden directamente a las demandas de los habitantes del barrio. “La respuesta ante el reclamo de la gente es la presencia policial. Nuestra idea es estar del lado del vecino y desalentar cualquier conducta ilícita; no queremos que ocurran nuevos episodios de enfrentamientos”, sostuvo.
Asimismo, Roncaglia destacó que este esquema de coordinación estratégica será replicado en distintos puntos de la provincia. “Es un desafío que tenemos: cuidar a los entrerrianos trabajando todos juntos. La premisa fundamental es que la institución policial esté presente allí donde la gente lo necesita”, concluyó.