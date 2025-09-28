Operativo aéreo y fluvial permitió abastecer de energía a la escuela flotante de Gualeguay
El Gobierno de Entre Ríos llevó adelante un operativo logístico inédito que combinó un helicóptero y una embarcación para garantizar el abastecimiento energético de la Escuela Flotante N° 70 Crucero Gral. Belgrano, situada en el arroyo Los Hornillos, departamento Gualeguay. La articulación entre el Consejo General de Educación (CGE), la Asociación de Bomberos Voluntarios y un empresario local resultó clave para sortear las dificultades del terreno.
La institución, de personal único, brinda clases a estudiantes de nivel inicial y primario y funciona con un sistema de energía solar aislada. El desafío logístico consistió en trasladar cinco baterías estacionarias de 60 kilos cada una, indispensables para el funcionamiento del sistema.
Para concretar la tarea, se contó con la colaboración de un empresario de la zona, quien cedió sin costo el barco de carga Chana I y un helicóptero, utilizados para transportar las baterías y al equipo de instalación. En tanto, los Bomberos Voluntarios de Gualeguay se encargaron del traslado inicial de la carga hasta Puerto Ruiz.
Una vez en la zona, la cuadrilla de servicios generales del CGE, trasladada por vía aérea, realizó la instalación, montaje y puesta a punto de las nuevas baterías, asegurando el abastecimiento eléctrico de la escuela en condiciones óptimas.
Con esta acción, la provincia reafirma su compromiso con la infraestructura educativa y el esfuerzo para llegar a los puntos más aislados de Entre Ríos, garantizando el derecho a la educación en igualdad de condiciones.