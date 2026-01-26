Nueva York y Texas reportaron las primeras víctimas fatales de la tormenta invernal Fern
Estados Unidos vive un domingo crítico bajo el impacto de un frente ártico que ya provocó al menos seis muertes y dejó a más de un millón de usuarios sin suministro eléctrico en distintos puntos del país. Mientras persisten las temperaturas bajo cero, los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para restablecer servicios básicos en un contexto de condiciones extremas de congelamiento.
Las autoridades confirmaron este mediodía el fallecimiento de seis personas a causa del frío intenso. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas murieron durante el fin de semana. Si bien aún se esperan las autopsias para determinar las causas exactas, el mandatario remarcó el impacto del fenómeno en los sectores más expuestos de la población. “Es un recordatorio poderoso del peligro del frío extremo para nuestros vecinos más vulnerables, especialmente aquellos en situación de calle”, afirmó.
En el sur del país, el alcalde de Austin, Texas, Kirk Watson, confirmó la primera muerte vinculada al temporal en su ciudad y pidió no bajar la guardia ante la continuidad del fenómeno. “Todavía nos espera un clima muy, muy frío; es vital permanecer en interiores aunque sintamos que lo peor de la noche ya pasó”, advirtió.
Colapso energético en el sur
El impacto del frente polar sobre la infraestructura eléctrica es de gran magnitud. De acuerdo con datos del portal especializado Poweroutage.us, 1.018.447 usuarios permanecían sin energía eléctrica en todo el país.
- Tennessee: más de 306.000 usuarios afectados, concentrando el epicentro de los cortes.
- Mississippi: alrededor de 175.000 hogares sin luz.
- Louisiana: unos 145.000 usuarios a oscuras.
Las compañías eléctricas alertaron que la normalización del servicio podría demorar varios días, especialmente en zonas rurales, debido a las rutas congeladas y a la dificultad para acceder a áreas afectadas. Ante este escenario, autoridades estatales y municipales habilitaron refugios con calefacción en gimnasios y centros comunitarios, con el objetivo de evitar nuevas víctimas fatales durante las próximas horas.