Ola de calor: Enersa monitorea la demanda eléctrica ante picos de consumo en Entre Ríos
Debido a las altas temperaturas sostenidas que se registran en Entre Ríos, la empresa Enersa informó que mantiene un monitoreo permanente del comportamiento de la demanda eléctrica en todo el territorio provincial, ante la posibilidad de que se alcancen valores elevados de consumo en el marco de la actual ola de calor.
En ese contexto, este martes 30 de diciembre se registró en la provincia una potencia máxima operada de 925 megavatios (MW) a las 13:56, lo que representa el valor más alto en lo que va del verano. No obstante, desde la distribuidora aclararon que este registro aún se encuentra por debajo del pico histórico, alcanzado el 5 de marzo, cuando la demanda llegó a 1.034 MW, sin que se produjeran inconvenientes en el sistema eléctrico.
Desde Enersa remarcaron que la red eléctrica entrerriana cuenta con antecedentes recientes que respaldan su capacidad de respuesta frente a escenarios de consumo extremo. Esto es resultado de la planificación, el mantenimiento y las inversiones sostenidas, desarrolladas de manera articulada entre el Gobierno de Entre Ríos, Enersa y las 18 cooperativas eléctricas que operan en la provincia.
Asimismo, señalaron que estos incrementos de consumo suelen concentrarse durante jornadas de calor extremo, especialmente en horas de la siesta, motivo por el cual se realiza un seguimiento continuo del sistema eléctrico provincial.
Uso responsable de la energía
Desde la empresa reiteraron la importancia de promover un uso responsable de la energía eléctrica, en particular durante los momentos de mayor demanda. Entre las recomendaciones habituales se destacan utilizar el aire acondicionado a 24 grados, evitar el uso simultáneo de varios equipos de alto consumo y apagarlos una vez alcanzado un ambiente confortable. Adoptar hábitos de consumo eficientes contribuye a disminuir la demanda y a cuidar el sistema eléctrico.
Finalmente, Enersa, junto al Gobierno de Entre Ríos, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento permanente del sistema eléctrico, mediante un trabajo coordinado orientado a garantizar un suministro seguro, eficiente y confiable para todos los entrerrianos.