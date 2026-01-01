¡Ojo ‘Dibu’…! Paulo Dybala amenaza adueñarse del arco
Paulo Dybala fue protagonista en las últimas horas al compartir un video en sus redes sociales en el que se lo observa atajando penales durante un entrenamiento, una escena que rápidamente se viralizó y generó una gran repercusión entre los hinchas.
En las imágenes, el futbolista argentino se calzó los guantes y se colocó bajo los tres palos con absoluta confianza en medio de una práctica distendida del plantel romano.
Con buenos reflejos y notable reacción, Dybala logró contener varios remates de sus compañeros, lo que provocó risas, aplausos y comentarios cómplices dentro del entrenamiento.
Cuidado Dibu, Paulo Dybala vigila. pic.twitter.com/fAeGB0w8pT
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 31, 2025
La publicación no tardó en multiplicarse en distintas plataformas y acumuló miles de reproducciones, “me gusta” y respuestas. Fanáticos de la Roma y seguidores argentinos celebraron el momento, destacando la habilidad del delantero incluso fuera de su posición habitual, mientras otros optaron por el humor y bromearon con un posible cambio de puesto.
Dybala is good as a goalkeeper, look at him in training today better than most goalkeepers fr pic.twitter.com/aaU9bPIQCd
— () (@CFC_sisco) December 31, 2025
Este tipo de escenas permiten mostrar el costado más relajado de la rutina diaria de los futbolistas, lejos de la exigencia de la competencia oficial. En ese contexto, el video funcionó como una ventana a la intimidad del plantel y reforzó la cercanía entre Dybala y los hinchas.
Además, el episodio reflejó el buen clima interno que atraviesa el AS Roma, donde el argentino es una de las principales figuras y referentes. Su liderazgo y carisma también se expresan en este tipo de gestos que trascienden lo estrictamente deportivo.