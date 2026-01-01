Maran Suites & Towers

¡Ojo ‘Dibu’…! Paulo Dybala amenaza adueñarse del arco

Redacción | 01/01/2026 | Deportes | No hay comentarios

Paulo Dybala fue protagonista en las últimas horas al compartir un video en sus redes sociales en el que se lo observa atajando penales durante un entrenamiento, una escena que rápidamente se viralizó y generó una gran repercusión entre los hinchas.

En las imágenes, el futbolista argentino se calzó los guantes y se colocó bajo los tres palos con absoluta confianza en medio de una práctica distendida del plantel romano.

Con buenos reflejos y notable reacción, Dybala logró contener varios remates de sus compañeros, lo que provocó risas, aplausos y comentarios cómplices dentro del entrenamiento.

La publicación no tardó en multiplicarse en distintas plataformas y acumuló miles de reproducciones, “me gusta” y respuestas. Fanáticos de la Roma y seguidores argentinos celebraron el momento, destacando la habilidad del delantero incluso fuera de su posición habitual, mientras otros optaron por el humor y bromearon con un posible cambio de puesto.

Este tipo de escenas permiten mostrar el costado más relajado de la rutina diaria de los futbolistas, lejos de la exigencia de la competencia oficial. En ese contexto, el video funcionó como una ventana a la intimidad del plantel y reforzó la cercanía entre Dybala y los hinchas.

Además, el episodio reflejó el buen clima interno que atraviesa el AS Roma, donde el argentino es una de las principales figuras y referentes. Su liderazgo y carisma también se expresan en este tipo de gestos que trascienden lo estrictamente deportivo.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X