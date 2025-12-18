“Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”: dura advertencia de la CGT al Senado por la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este jueves un rechazo categórico a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y advirtió que, si no hay respuestas, avanzará con un plan de lucha que podría culminar en un paro nacional. La postura fue planteada durante una movilización en Plaza de Mayo, con la participación de la conducción cegetista y dirigentes políticos y sociales.
El cosecretario general Octavio Arguello afirmó que la central obrera le dice “rotundamente no” a una reforma que calificó como “entreguista” y lanzó una advertencia directa al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”. En ese marco, sostuvo que “es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, y convocó a “ganar la calle” para defender los derechos de los trabajadores y sus familias.
Arguello remarcó que, de persistir la falta de diálogo, la CGT profundizará las medidas de fuerza. “Este reclamo va a avanzar con un plan de lucha que terminará en un paro nacional”, advirtió, generando una fuerte ovación entre los manifestantes.
En la misma línea, el cosecretario Cristian Jerónimo sostuvo que la central se opone a la iniciativa oficial “porque no genera nada a favor del mundo del trabajo”. A su vez, consideró que el proyecto “está redactado de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas” y subrayó que “no favorece a las pymes”. “La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, enfatizó.
Por su parte, el también cosecretario general Jorge Sola cuestionó el trasfondo del proyecto al señalar que se trata de una reforma con “más de 50 años”, impulsada en distintos momentos históricos. “No queremos menos derechos: queremos más trabajo, más dignidad y más salarios”, definió. Además, criticó el fondo de despidos laborales al afirmar que está pensado para que “despedir sea más fácil” y advirtió que la iniciativa apunta a “limitar el poder gremial” y el derecho a la protesta sindical.
Sola también cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”. En ese sentido, denunció que “para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”.
Desde la CGT remarcaron que la movilización contó con la presencia completa del Consejo Directivo, sin ausencias en la conducción. “Este es el principio de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con su profundización: terminaremos con un paro en todo el país”, insistió Sola.
Tras el acto se registraron incidentes en las inmediaciones de Plaza de Mayo, con empujones entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el marco de la aplicación del protocolo antipiquetes.
De la movilización participaron referentes del peronismo como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, el diputado Juan Grabois, además de dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), junto a las Madres de Plaza de Mayo. También se sumaron las dos fracciones de la CTA, la UTEP y organizaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).