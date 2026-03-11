Ofrecen hasta $65000 por monedas de 25 centavos
Pese a que dejaron de tener utilidad en la vida cotidiana de los argentinos debido a la alta inflación, algunas monedas antiguas se ofrecen a valores elevados en plataformas de venta online.
Las monedas antiguas despiertan el interés de coleccionistas e investigadores en todo el mundo, ya sea porque conmemoran hechos históricos o presentan errores en su acuñación. En ese contexto, aparecen distintas publicaciones en internet con precios que llaman la atención.
Una moneda de 25 centavos puede venderse desde $50.000 y llegar hasta $65.000, dependiendo del comprador y de sus características.
Para alcanzar esos valores, la pieza debe ser del año 1994, encontrarse en buen estado de conservación y ser imantada, un detalle que la vuelve más atractiva para algunos coleccionistas.
Quienes posean una moneda con esas características pueden ofrecerla en distintas plataformas de venta online, donde cada vendedor fija el valor que considera adecuado.
Monedas de un peso con error que pueden valer hasta $15.000
También existen monedas de un peso que pueden venderse entre $3.000 y $15.000 debido a un error de acuñación poco habitual.
En este caso, la moneda presenta una falla de ortografía: en lugar de la palabra “Provincias”, la inscripción dice “Provingias”, lo que despierta el interés de coleccionistas y aficionados a la numismática.
Las monedas con errores de fabricación, ediciones particulares o características poco comunes suelen ser especialmente buscadas en el mercado de coleccionismo, lo que explica los valores elevados que pueden alcanzar en ventas online.