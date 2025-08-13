“Oficinas a la Comunidad” ya recorrió más de diez barrios de Paraná y sigue sumando servicios
El programa “Oficinas a la Comunidad” continúa acercando el Estado a los vecinos de Paraná con un servicio itinerante que facilita la realización de trámites municipales, provinciales y nacionales en un solo lugar, sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.
En lo que va de 2025, más de diez barrios fueron sede de estos operativos, que se desarrollan en coordinación con organismos estatales de distintas jurisdicciones y, en muchos casos, con la participación de centros de salud, escuelas y comisiones vecinales. La próxima jornada será el jueves 14 de agosto en Jorge Newbery y Gonzalo de Berceo.
Entre los puntos ya visitados este año figuran la Comisión Vecinal Dr. Pablo Balbi, el CAPS Papa Francisco, la Plaza Juan José Valle, las comisiones vecinales El Morro y López Jordán, el CAPS Illia, la Comisión Vecinal Unión y Progreso, la Escuela Primaria N.º 23 (Brisas del Este), la Escuela N.º 193 Pedro Giachino, el Salón Vecinal Barrio Pagani y el SUM El Brete (Comisión Vecinal Sachetti).
La propuesta busca reducir tiempos, traslados y esperas, garantizando un Estado accesible, cercano y orientado a resolver necesidades concretas.
Las áreas que participan de forma permanente incluyen:
- Subsecretaría de Desarrollo Humano
- Subsecretaría de Economía Social
- Defensa del Consumidor
- Subsecretaría de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia
- Dirección de Políticas de Integración y Discapacidad
- Dirección de Empleo y Trabajo
- Dirección de Personas Mayores
- Centro de Emisión de Licencia de Conducir
- Defensoría del Pueblo
- Defensoría del Pueblo de la Nación
En algunas ediciones se suman servicios complementarios como Tarjeta SUBE, Registro Civil, Salud Animal y el programa Mercado en tu Barrio, ampliando el alcance de las prestaciones.
Además de facilitar el acceso a trámites y asesoramiento, “Oficinas a la Comunidad” fortalece la articulación entre distintos niveles del Estado y el trabajo con referentes territoriales, instituciones educativas, centros de salud y organizaciones vecinales. El dispositivo seguirá su recorrido durante todo el año, llegando a nuevos barrios y sumando propuestas para potenciar la inclusión y la participación ciudadana.